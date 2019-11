Risultati NBA – Vittoria Clippers nella notte di Paul George e Kawhi Leonard: Doncic umilia gli Warriors, Rockets ko

I Clippers superano i Celtics con Paul George e Kawhi Leonard in campo, Doncic in tripla doppia contro gli Warriors, ok Bucks e Sixers, Rockets ko: i risultati dei match della notte NBA

Notte NBA ricca di partite che hanno tenuto compagnia ai nottambuli e a chi ha fame di grande basket a stelle e strisce. Il big match della notte va ai Los Angeles Clippers che battono i Boston Celtics di Tatum (30 punti) nella prima notte di Kawhi Leonard (17 punti) e Paul George (25 punti) contemporaneamente sul parquet. Nell’altra grande sfida della serata gli Houston Rockets cadono in trasferta a Denver: la coppia Harden (27 punti) – Westbrook (25) non basta ai texani per arginare la forza di Jokic che trascina i suoi al successo con una doppia doppia da 27 punti e 12 rimbalzi.

Dallas rifila un sonoro ko agli Warriors arrivato con un netto +48 sul quale pesano i 35 punti, 10 rimbalzi e 11 assiste della tripla doppia di un immenso Luka Doncic, mentre Sixers e Bucks si affidano rispettivamente ad Embiid (23 punti e 12 rimbalzi) e Antetokounmpo (33 punti e 11 rimbalzi) nei successi contro Knicks e Hawks. Nelle altre gare della notte da segnalare la vittoria degli Wizards sugli Spurs e dei Nets sugli Warriors, il trionfo degli Heat sui Cavs e quello dei Raptors sui Magic, nonché i successi di Bulls e Jazz rispettivamente su pistons e Timberwolves.

I risultati dei match della notte NBA:

