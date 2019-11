Risultati NBA – A Belinelli il derby azzurro, ma è Gallinari a dare spettacolo: Leonard trascina i Clippers alla vittoria

Gallinari super, ma il derby azzurro va a Belinelli: bel successo dei Clippers contro i Blazers

Solo quattro sono state le sfide di NBA che sono andate in scena nella notte italiana, ma non è di certo mancato lo spettacolo. Brutto ko casalingo per i Charlotte Hornets, che hanno ceduto per 87-108 ai Boston Celtics. E’ stato Tatum il miglior realizzatore, con 23 punti, affiancato dai 20 pujnti e 10 rimbalz di Hayward.

Belinelli si è preso il derby azzurro contro Gallinari: seppur quest’ultimo sia stato protagonista di un incredibile match, terminato con ben 27 punti messi a segno in 32 minuti di gioco, sono stati gli Spurs ad aggiudicarsi la sfiad contro OKlahoma, col punteggio di 121-112. A fare la differenza è stato un ottimo Aldridge, a referto con 39 punti.

Sorrisono i Miami Heat, che hanno mandato al tappeto i Phoenix Suns per 108-124 trascinati da Butler, a referto con 32 punti, ben affiancato dai 25 di Dragic. Ai padroni di casa non sono bastati i 23 e 22 punti rispettivamente di Baynes e Booker.

Infine Kawhi Leonard ha trascinato alla vittoria i suoi Los Angeles Clippers nella sfida contro i Portland Trail Blazers, terminata 107-101. Il californiano è andato a referto con 27 punti e 13 rimbalzi, mentre ai Blazers non sono bastati i 22 punti di McCollum e Lillard.

