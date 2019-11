Risultati NBA – Harden si abbatte sugli Warriors, Antetokounmpo vince il big match contro i Clippers: Sixers ko

James Harden trascina i Rockets al successo sugli Warriors, Antetokounmpo dominante nel match contro i Clippers, secondo ko consecutivo per i Sixers: i risultati NBA della notte

Notte NBA ricca di match che hanno tenuto compagnia ai nottambuli con tanto spettacolo e verdetti importanti. Gli Houston Rockets raccolgono il quinto successo stagionale superando i Golden State Warriors al Toyota Center.Nonostante le tante assenze di Golden State serve un super James Harden da 36 punti, 4 rimbalzi e 13 assist per mettere in ghiaccio la partita. Altra prestazione ‘super’ è quella di Giannis Antetokounmpo allo Staples Center: ‘The Greek Freak’ domina con 38 punti, 16 rimbalzi e 9 assist nel successo esterno dei Bucks sul campo dei Clippers. L’assenza di Kawhi Leonard si fa sentire nonostante i 34 punti e 13 rimbalzi di Harrell e i 34 punti e 11 assist di Lou Williams.

Secondo ko consecutivo per i Philadelphia 76ers che, nonostante un Embiid da 27 punti e 17 rimbalzi si arrendono ai Jazz di Donovan Mitchell (24 punti e 8 assist). Quinta vittoria in campionato per i Toronto Raptors che trascinati dal duo Lowry (24 punti) – Siakam (23 punti e 13 rimbalzi) superano i Kings. Luka Doncic (27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) guida Dallas alla vittoria su Orlando.

Nelle altre gare della notte vittoria casalinga dei Pistons sui Knicks, successo dei Pacers contro gli Wizards, colpo Bulls sul parquet degli Hawks e trionfo dei Grizzlies contro i Timberwolves.

I risultati NBA della notte:

