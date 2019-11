Risultati NBA – Ai Nets il Derby di New York: ok Kings e Nuggets, Harrell strepitoso per i Clippers

I Brooklyn Nets vincono il derby di New York, successi per Clippers, Nuggets e Kings: i risultati delle partite NBA della notte

Poker di match nella notte NBA a cavallo fra domenica e lunedì. Secondo derby stagionale in quel di New York con i Nets ancora una volta vincitori pur senza Irving e Durant. Basta un super Dinwiddie da 30 punti, coadiuvato da Allen in doppia doppia (18 punti e 10 rimbalzi) per battere i Knicks. Successo esterno dei Kings sul campo degli Wizards firmato dai 26 punti di Harrison Barnes. Solo 8 punti per Jokic nel successo dei Nuggets sui Suns, nel quale a fare la voce grossa è Milllsap con 23 punti. Nell’ultima gara della notte i Clippers fanno un sol boccone dei Pelicans guidati dalla doppia doppia di Harrell da 34 punti e 12 rimbalzi.

I risultati delle partite NBA della notte:

New York Knicks-Brooklyn Nets 101-103

Washington Wizards-Sacramento Kings 106-113

Denver Nuggets-Phoenix-Suns 116-104

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 134-109

