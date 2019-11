Risultati NBA – Lakers implacabili, Doncic e Antetokoumpo stellari: scherzetto Spurs ai Clippers

I Lakers continuano a vincere, Doncic trascina Dallas, Antetokoumpo Milwaukke. Gli Spurs battono i Clippers: i risultati NBA della notte

Dopo il Giorno del Ringraziamento, l’NBA torna in campo regalando il solito spettacolo di sempre. In casa Lakers non si sono abbuffati i tacchini, o forse sì, tanto con questi Anthony Davis (26 punti e 13 rimbazi) e LeBron James (23 punti e 11 assist) la differenza non si nota: 17ª vittoria stagionale, a farne le spese sono stati gli Wizards del povero Beal (18 punti), ultimo ad arrendersi. Sconfitta per l’altra metà cestistica di Los Angeles, con i Clippers fermati dai San Antonio Spurs arrivati alla 7ª vittoria stagionale firmata White e Aldridge (17 punti a testa). Una piccola vendetta contro Kawhi Leonard (19 punti, 7 rimbalzi e 7 assist)?

Non sbaglia un colpo Luka Doncic che sfiora la tripla doppia (42 punti, 9 rimbalzi e 11 assist) nel successo esterno di Dallas sul campo dei Suns. I Bucks si affidano al gigantesco (non solo fisicamente ma anche sotto il profilo del talento) Antetkounmpo che con 33 punti e 12 rimbalzi stende i Cavs. A proposito di big man, Joel Embiid non ha intenzione di restare a zero come contro i Raptors per molto tempo, ne dà la prova con 27 punti e 17 rimbalzi contro i Knicks. Con 33 punti di Powell i Raptors, campioni in carica, vengono fuori con una vittoria dal parquet dei Magic.

Nelle altre gare della notte: gli Hornets hanno battuto i Pistons, gli Hawks hanno vinto all’overtime contro i Pacers grazie ai 49 punti di Trae Young, i Jazz hanno vinto in trasferta sul campo dei Grizzlies, i Magic hanno inflitto la 16ª sconfitta stagionale agli Warriors, i Thunder hanno avuto la meglio Sui Pelicans e i Blazers hanno sconfitto i Bulls.

Risultati NBA:

