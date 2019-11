Risultati NBA – Harden, Irving e Antetokounmpo: prestazioni monstre in una notte pazzesca!

Harden firma 44 punti nel successo Rockets, Irving 39 nella vittoria dei Nets, Antetokoumpo fa volare i Bucks con 34: i risultati della notte NBA

Notte NBA ricca di spettacolo con 3 protagonisti d’eccezione saliti in cattedra con altrettante prestazioni da incorniciare. James Harden guida i Rockets al successo sul campo dei Grizzlies con una prestazione da urlo: senza Westbrook, tenuto a riposo, il ‘Barba’ fa registrare 44 punti, 10 rimbalzi e 6 assist nel 4° successo stagionale dei texani. La terza vittoria dell’anno dei Brooklyn Nets porta la firma di un sontuoso Kyrie Irving, autore di 39 punti, 4 rimbalzi e 9 assist nel successo sui Pelicans di un super Ingram da 40 punti. Quinta vittoria in sette gare per i Milwaukee Bucks trascinati da Giannis Antetokounmpo autore di 34 punti, 15 rimbalzi e 6 assist.

Nelle altre gare della notte gli Wizards vincono contro i Pistons, gli Warriors battono i Blazers e i Phoenixs Suns infliggono la prima sconfitta stagionale ai Sixers.

I risultati NBA della notte:

Washington Wizards-Detroit Pistons 115-99

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans 135-125

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 100-107

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 106-134

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 114-109

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 121-118

