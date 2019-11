Risultati NBA – Antetokounmpo ed Embiid fanno la voce grossa, Blazers all’overtime: Siakam ferma i Lakers

Antetokoumpo ed Embiid firmano le vittorie di Bucks e Sixers, i Blazers battono gli Hawks all’overtime, Lakers sconfitti dai Raptors: i risultati NBA della notte

Notte NBA ricca di emozioni quella a cavallo fra domenica e lunedì con tante prestazioni da urlo e verdetti importanti. I Milwaukee Bucks firmano il settimo successo stagionale superando di misura i Thunder. Antetokounmpo guida i suoi alla vittoria con 35 punti e 16 rimbalzi. Dopo 3 sconfitte consecutive i Sixers tornano a far segnare una W nel tabellino battendo gli Hornets di un super Zeller (24 punti) grazie al solito Embiid da 18 punti e 9 rimbalzi.

Serve l’overtime per sancire la fine di Blazers-Hawks, partita divertente e combattuta nella quale Trae Young sfiora la tripla doppia (35 punti, 8 rimbalzi e 10 assist) ma non basta ai suoi per piegare l’orgoglio di Portland e di un Lillard da 27 punti e 11 rimbalzi. Seconda sconfitta stagionale per i Los Angeles Lakers. Nonostante la tripla doppia di LeBron James (13 punti, 13 rimbalzi e 15 assist) e i 27 punti di Anthony Davis, i giallo-viola si arrendono ai campioni NBA in carica dei Toronto Raptors guidati da Siakam (24 punti e 11 rimbalzi) e VanVleet (23 punti, 7 rimbalzi e 10 assist).

Nelle altre partite della notte da segnalare la vittoria dei Nuggets sui Timberwolves all’overtime, il successo esterno dei Pacers sui Magic e dei Cavs sui Knicks, nonché la vittoria casalinga dei Suns trascinati da Booker (27 punti) e Rubio (22 punti e 12 assist) sui Nets.

Risultati NBA:

