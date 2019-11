Risultati NBA – Settebello Lakers, LeBron a quota… 1000. Lillard ne fa 60 ma non basta a Portland, Warriors ancora ko

I Prescelto tocca le 1000 partite con almeno venti punti, stabilendo l’ennesimo record della sua carriera. Settima vittoria consecutiva per i Lakers, mentre a Portland non bastano i 60 di Lillard

I Los Angeles Lakers centrano la settima vittoria consecutiva nella notte NBA, aggiornando il proprio esaltante score in questa stagione sul 7-1. Un successo meritato quello ottenuto contro i Miami Heat, stesi con il punteggio di 95-80 davanti al pubblico dello Staples Center. Anthony Davis lascia il segno sul match con 26 punti e 9 rimbalzi, così come LeBron James che ne mette a referto 25 diventando il terzo giocatore della storia con 1000 partite oltre quota 20 punti dopo Karl Malone (1134) e Kareem Abdul-Jabbar (1122).

Jimmy Butler e Goran Dragic i migliori per gli Heat, autori rispettivamente di 22 e 19 punti. Ennesima sconfitta invece per i New Orleans Pelicans di Melli, Toronto si impone 122-104 grazie ad un super Siakam, autore di 44 punti e 10 rimbalzi. Impresa di Denver a Philadelphia, i Nuggets si ritrovano sotto di 21 punti ma non mollano, prendendosi il successo con il risultato di 100-97 a due secondi dalla sirena con Jokic. Successo per Utah che supera Milwaukee 103-100, mentre Golden State non riesce a tirarsi fuori dal baratro, cedendo 125-199 ai Wolves trascinati da Wiggins, autore di 40 punti. Pazzesca prestazione di Damian Lillard, ma i suoi 60 punti (massimo stagionale nella franchigia) non bastano a Portland per evitare la sconfitta contro i Brooklyn Nets, incassando il terzo ko casalingo consecutivo. Vittorie interne per Indiana e Orlando Magic che superano senza fatica Detroit e Memphis, mentre i Cleveland Cavaliers vìolano il parquet dei Wizards. Non bastano Young e Parker ad evitare la sconfitta di Atlanta contro Sacramento, così come la tripla doppia di Doncic non evita ai Mavericks il ko interno con i Knicks.

