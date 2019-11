Risultati Eurolega 11Âª Giornata – Vittorie da Playoff per Panathinaikos e Maccabi: Datome trascina il Fenerbhace

Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv consolidano la zona Playoff con due vittorie, Datome trascina il Fenerbahce: i risultati dell’11ª Giornata di Eurolega

Giovedì di grande basket sui parquet di tutta Europa con l’inizio della due giorni dell’11° turno di Eurolega. Vittorie importanti in zona Playoff per Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv che consolidano le proprie posizioni fra le migliori 8 del torneo. I greci superano il Baskonia grazie ai 21 punti di Jimmer Fredette, gli israeliani alla coppia Wilbekin-Cohen (16 punti a testa) per battere il Lione.

Quarta vittoria stagionale per il Fenerbahce che tenta di rimontare dai bassifondi della classifica, trascinato dai 20 punti di Datome nel successo sul Khimki. Nelle altre due gare di giornata da segnalare il successo dell’Alba Berlino sullo Zalgiris Kaunas e la vittoria della Stella Rossa sul Valencia.

I risultati dell’11ª Giornata di Eurolega:

Fenerbahce-Khimki 89-76

Stella Rossa-Valencia 76-73

Alba Berlino-Zalgiris Kaunas 69-62

Panathinaikos-Baskonia 100-68

Maccabi Tel Aviv-Lione Villeurbanne 93-62

