Risultati Eurolega 8ª Giornata – Cadono Milano e Barcellona, Maccabi ed Efes volano: Papapetrou ne fa 39

Olimpia Milano ko contro il Khimki, il Barcellona crolla nel derby spagnolo contro il Real Madrid, bene Efes Maccabi, Papapetrou show nel successo del Panathinaikos: i risultati dell’8ª giornata di Eurolega

Verdetti importanti e tanto spettacolo nel giovedì che apre l’ottava giornata di Eurolega. La prima partita del tardo pomeriggio europeo porta con sé la seconda sconfitta per l’Olimpia Milano, battuta a Mosca dal Khimki di Shved (24 punti) che si aggrega al gruppetto di testa a quota 6 vittorie. Perde l’occasione di prendersi il primato solitario il Barcellona, sconfitto dal Real Madrid guidato dai 16 punti di Anthony Randolph. Ne beneficia il Maccabi Tel Aviv di Wilbekin (20) che batte il Baskonia e vola al comando della classifica per differenza punti. Fra le 5 squadre a quota 6 vittorie si aggiunge anche l’Anadolu Efes che batte lo Zenit grazie ai 24 punti di Micic. Successo all’overtime per il Panathinaikos che batte l’Alba Berlino guidata dai 39 punti di Papapetrou.

Risultati Eurolega 8ª Giornata:

Khimki Mosca-Olimpia Milano 87-79

Anadolu Efes-Zenit San Pietroburgo 90-88

Panathinaikos-Alba Berlino 105-106

Baskonia-Maccabi Tel Aviv 83-113

Real Madrid-Barcellona 86-76

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE