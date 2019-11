Risultati Eurolega – Sconfitta per l’Olimpia Milano: Olympiakos troppo forte per il team di Armani

L’Olimpia Milano cade in casa dell’Olympiakos: amara sconfitta per il team guidato da Ettore Messina

Amara sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra guidata da Ettore Messina ha ceduto oggi all’Olympiakos nell’11ª giornata, col punteggio di 91-70. Dopo un inizio positivo, l’Olimpia Milano ha ceduto al gioco della squadra rivale, che ha piano piano preso il largo, senza mai permettere al team di Giorgio Armani di rientrare in partita e poter ribaltare il risultato. Sorridono invece il Real Madrid e l’Anadolu Efes, che hanno trionfato rispettivamente con lo Zenit Petersburg ed il Bayern, col punteggio di 71-86 e 104-75.

