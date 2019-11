Risultati Eurolega – Milano non ce la fa: l’Anadolu Efes si prende la vetta della classifica

L’Olimpia Milano ko davanti al suo pubblico: trionfa l’Anadolu Efes, i turchi volano in vetta alla classifica di Eurolega

Amara sconfitta per l’Olimpia Milano oggi in Eurolega. La squadra guidata da coach Messina ha ceduto oggi all’Anadolu Efes col punteggio di 76-81. La squadra milanese non è riuscita ad imporsi sui rivali turchi in un’importantissima sfida che metteva in palio la vetta della classifica di Eurolega. E’ l’Efes, dunque, con questa vittoria, a volare in testa.

Per quanto riguarda le restanti partite della serata, la Stella Rossa ha mandato al tappeto lo Zalgiris Kaunas per 59-61, mentre l’Alba Berlin ha ceduto all’Olympiakos per 80-99. Infine vittoria del Valencia contro il Khimki col punteggio di 89-84.

