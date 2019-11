Risultati Eurolega 9ª Giornata – L’Olimpia Milano stende il Maccabi nella notte di Dino Meneghin: ok Efes e Real Madrid

L’Olimpia Milano trionfa nella notte di ‘Dino Meneghin’, bene Efes, Real Madrid e Panathinaikos: i risultati della 9ª Giornata di Eurolega

Nella notte del ritiro della maglia di Dino Meneghin l’Olimpia Milano si regala la 7ª vittoria stagionale su 9 gare. I ragazzi di coach Messina, trascinati da Scola (20 punti) e Rodriguez (18) superano il Maccabi Tel Aviv ricacciandolo sotto in classifica. Insieme a Milano in testa c’è l’Anadolu Efes che vince fuori casa sul campo del Lione grazie all’ottima prova di Shane Larkin da 19 punti.

Con la quarta vittoria consecutiva si rilancia in zona Playoff il Real Madrid che batte il Khimki Mosca agganciandolo in classifica: sono 19 i punti del best scorer Anthony Randolph. Colpo esterno del Panathinaikos sul campo dello Zalgiris Kaunas firmato Nick Calathes (19 punti).

Nelle altre gare della serata successi per l’Alba Berlino sulla Stella Rossa, del Bayern Monaco sull’Olympiakos e del Valencia sullo Zenits San Pietroburgo.

Risultati 9ª Giornata Eurolega:

Zalgiris Kaunas-Panathinaikos 85-86

Alba Berlin-Stella Rossa 92-80

Bayern Monaco-Olympiakos 85-82

Lione Villeurbanne-Anadolu Efes 84-90

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 92-88

Real Madrid-Khimki Mosca 104-76

Valencia-Zenit San Pietroburgo 94-90

