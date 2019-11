Risultati Champions League – Poker Tottenham targato Mourinho: ok Juventus e Atalanta, il Bayern ne fa 6

Il Tottenham ne rifila 4 all’Olympiakos in rimonta, vittorie per Juventus ed Atalanta, il Bayern gioca a tennis: i risultati del quinto turno di Champions League

Penultimo turno di Champions League caldissimo, con tanti verdetti in ballo e risultati decisivi per l’eventuale passaggio del turno. Sorridono le italiane con due vittorie importanti: la Juventus supera 1-0 l’Atletico Madrid grazie alla splendida punizione di Dybala e blinda il primo posto; l’Atalanta batte 2-0 la Dinamo Zagabria (Muriel e Gomez) firmando la prima vittoria in Champions League della sua storia che le permette di tenere aperto il girone. Nel gruppo dei bianconeri il Leverkusen batte 0-2 la Lokomotiv Mosca, in quello dei bergamaschi lo Shakhtar ottiene un punto preziosissimo in casa del Manchester City.

Il big match di giornata, Real Madrid-PSG, si conclude in parità: alla doppietta di Benzema rispondono nei minuti finali Mbappè e Sarabia. Poker di Lewandowski, gol di Goretzka e Tolissa nello 0-6 rifilato dal Bayern Monaco alla Stella Rossa, mentre Galtasaray e Brugge si dividono un punto.

Chiosa finale sul Tottenham. Gli Spurs vanno sotto 0-2 contro l’Olympiakos e rimontano rifilando 4 gol ai greci (Alli, Kane, Aurier, Kane). La cura Josè Mourinho funziona.

Risultati Champions League:

Galatasaray-Club Brugge 1-1

Lokomotiv Mosca-Leverkusen 0-2

Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0

Juventus-Atletico Madrid 1-0

Manchester City-Shaktar Donetsk 1-1

Real Madrid-PSG 2-2

Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6

Tottenham-Olympiakos 4-2

