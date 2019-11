Risultati Champions League – Barcellona fermato sul pari dallo Slavia al Camp Nou, Lipsia corsaro in Russia

Il Barcellona non va oltre lo 0-0 al Camp Nou e riapre i giochi nel Gruppo F, ottimo invece il successo esterno del Lipsia che stende a domicilio lo Zenit

Comincia subito con una sorpresa la quarta giornata dei gironi di Champions League, il Barcellona infatti non va oltre lo 0-0 al Camp Nou contro lo Slavia Praga, facendosi imporre il pari davanti al proprio pubblico dalla formazione ceca. Un mezzo passo falso che riapre i giochi nel Gruppo F, in attesa che Borussia Dortmund e Inter si sfidino questa sera in Germania. Successo esterno invece per il Lipsia, che stende a domicilio lo Zenit per 0-2, con le reti firmate da Demme e Sabitzer. I tedeschi salgono così a nove punti in classifica, ‘vedendo’ la qualificazione agli ottavi. Questa sera tutte le altre partite…

Gruppo E

Napoli-Salisburgo

Liverpool-Genk

Gruppo F

Barcellona-Slavia Praga 0-0

Borussia Dortmund-Inter

Gruppo G

Lione-Benfica

Zenit-Lipsia 0-2

Gruppo H

Valencia-Lille

Chelsea-Ajax

