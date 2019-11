Il Flamengo vince la Copa Libertadores: emozioni troppo forti per Julio Cesar, lacrime e caduta per l’ex portiere [VIDEO]

Julio Cesar scoppia in lacrime e quasi sviene: la reazione dell’ex portiere dopo la vittoria del Flamingo in Copa Libertadores

Emozioni incredibili sabato sera con la finalissima di Copa Libertadores tra Flamengo e River Plate. Gabigol è riuscito a ribaltare il risultato nei minuti finali del match, regalando al Flamengo e tutti i suoi tifosi uno strepitoso successo.

Ad esultare per la vittoria del Flamengo, anche Julio Cesar, che è scoppiato in lacrime in tribuna abbracciando i suoi amici. Piccolo spavento per l’ex portiere, che è quasi svenuto, cadendo a terra visibilmente confuso.

Tutti impazziti in Brasile per la vittoria del #Flamengo.

Anche #JulioCesar commosso e al settimo cielo sugli spalti. pic.twitter.com/zcZrh06T6U — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) November 26, 2019

