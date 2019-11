Real Madrid, Sergio Ramos mette le cose in chiaro: “non credo sia il momento giusto per giocare a Barcellona”

Il difensore spagnolo si è soffermato sul Clasico rinviato a dicembre per la situazione in Catalogna, esprimendo il proprio punto di vista

La situazione difficile che sta vivendo in queste settimane la Catalogna sta condizionando non solo la Spagna, ma anche il mondo del calcio. Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è stato rinviato al prossimo 18 dicembre, una decisione presa per evitare la concomitanza di un evento così importante con le manifestazioni svolte nella regione spagnola.

Intanto, sulla questione si è soffermato dal ritiro della ‘Roja’ il capitano Sergio Ramos: “non credo sia il momento giusto per giocare a Barcellona, l’abbiamo visto in occasione del Clasico. Speriamo che tutto si risolva al più presto e che il nostro paese possa raggiungere un equilibrio. È un peccato che la partita non sia stata giocata nella data prevista. Manca ancora del tempo prima di quella sfida. La affronteremo con la stessa voglia di sempre

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE