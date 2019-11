Ranking ATP – Nadal conserva il primato fino a fine anno, best ranking per Sinner: la nuova classifica mondiale

Nadal sul tetto del mondo fino a fine anno, Sinner raggiunge il suo best ranking: la nuova classifica mondiale maschile di tennis

E’ Nadal il numero 1 del ranking Mondiale fino a fine anno. Il tennista maiorchino, complice il flop di Novak Djokovic alle ATP Finals, conferma il suo primato per il resto del 2019, lasciandosi alle spalle proprio il collega serbo. Terzo posto per Rafa Nadal, seguito da Thiem, che nonostate la sconfitta in finale a Londra ha superato Medvedev. Tsitsipas, fresco vincitore delle Finals, si conferma sesto, ma con un carico di punti che gli permettono di minacciare i due colleghi che gli stanno davanti.

Per quanto riguarda gli italiani, la vittoria su Thiem permette a Berrettini di consolidare la sua ottava posizione, mentre Fognini si conferma 12°. Bel balzo in avanti di Sinner, che con la vittoria ad Ortisei raggiunge il suo best ranking, piazzandosi al 78° posto.

Questa la nuova classifica Atp:

Rafael Nadal (Esp) 9985 (–) Novak Djokovic (Srb) 9145 (–) Roger Federer (Sui) 6590 (–) Dominic Thiem (Aut) 5825 (+1) Daniil Medvedev (Rus) 5705 (-1) Stefanos Tsitsipas (Gre) 5300 (–) Alexander Zverev (Ger) 3345 (–) Matteo Berrettini (Ita) 2870 (–) Roberto Bautista Agut (Esp) 2540 (–) Gael Monfils (Fra) 2530 (–)

Così gli altri italiani:

Fabio Fognini 2290 (–) Lorenzo Sonego 990 (–) Marco Cecchinato 780 (+1) Andreas Seppi 776 (+1) Jannik Sinner 671 (+18) Stefano Travaglia 637 (-1) Salvatore Caruso 586 (+2) Thomas Fabbiano 482 (+1) Gianluca Mager 473 (–)

