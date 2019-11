Rally, primo podio per Alonso: lo spagnolo chiude al terzo posto la quarta tappa dell’Al-Ula Neom

Insieme con Marc Coma, il driver di Oviedo è riuscito a chiudere al terzo posto la quarta e ultima tappa del raduno dell’Al-Ula Neom Rally

Primo risultato di prestigio per Fernando Alonso, lo spagnolo infatti ha conquistato il suo primo podio nel rally insieme al co-pilota Marc Coma. Al volante di una Toyota Hilux, il driver di Oviedo ha tagliato in terza posizione il traguardo della quarta ed ultima tappa del raduno dell’Al-Ula Neom Rally, disputato nel deserto saudita e vinto da Yazeed Al Rajhi. Un ottimo viatico per Alonso in vista della Dakar 2020, in programma dal prossimo 5 gennaio. Restando alla corsa saudita, l’ex McLaren ha completato in 1h 36’16” i 175 km previsti, alle spalle del saudita Yazeed Al Rajhi e di Yasir Bin Seaidan.

