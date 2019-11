Fernando Alonso nel Mondiale di Rally? Lo spagnolo mette le cose in chiaro: “non sarei pronto…”

Il pilota spagnolo ha rivelato di non avere in programma di partecipare al Mondiale di Rally, spiegandone attentamente i motivi

Fernando Alonso non ha in programma di prendere parte al prossimo Mondiale di Rally, a rivelarlo è proprio il pilota asturiano sottolineandone i motivi di questa sua decisione.

Intervistato ai microfoni di Motorsport Magazine, l’ex campione del mondo di Formula 1 ha scartato la possibilità WRC: “non sarei pronto a guidare la Yaris nel WRC. Per la Dakar è diverso ed è bello provare perché non è una gara sulle massime prestazioni, ma più un’avventura legata molto all’orientamento. In un rally vero e proprio la difficoltà sta nel seguire esattamente le note del navigatore, perché le curve arrivano una dopo l’altra in rapida successione, mentre nella Dakar è diverso: chi è con te dà una direzione di massima e poi non ti parla più per 10 chilometri, perché non ci sono cambiamenti di percorso. Nella Dakar il pilota mantiene il suo punto di vista sulla guida e ascolta maggiormente la sua sensazione nell’affrontare le curve. Non segue esattamente il navigatore, e dunque è più ‘facile’ rispetto a un rally dal punto di vista del pilota. Credo che la difficoltà sia maggiore rispetto alla Dakar, perché nei rally devi assolutamente fidarti di quello che dice il navigatore, curva dopo curva, e con precisione”.

