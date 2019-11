Qualificazioni EuroBasket Women 2021: Capobianco ha scelto le azzurre per Repubblica Ceca e Danimarca

EuroBasket Women 2021 Qualifiers: le Azzurre per le sfide a Repubblica Ceca e Danimarca. Il 14 novembre l’esordio a Cagliari con le ceche

Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 16 Azzurre che da domenica si radunano a Cagliari in vista dei primi due appuntamenti delle qualificazioni all’EuroBasket Women che nel 2021 si giocherà in Spagna e in Francia.

Giovedì 14 Novembre il PalaPirastu di Cagliari ospiterà il primo impegno, che vedrà l’Italia in campo contro la Repubblica Ceca (ore 20.30, diretta SkySportHD). Domenica 17 si replica in casa della Danimarca (15.30). Le Azzurre sono state sorteggiate nel girone D che comprende anche la Romania: all’Europeo accedono 14 Nazionali, ovvero le prime di ogni gruppo e le cinque migliori seconde.

I biglietti per assistere alla partita di Cagliari sono disponibili su www.boxofficesardegna.it.

Martedì 12 Novembre alle ore 12.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita nella Sala Anfiteatro dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna (via Roma, 253). A fare gli onori di casa saranno l’Assessore allo Sport della Regione Sardegna Andrea Biancareddu, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l’assessore allo Sport del Comune di Cagliari Paolo Spano. Saranno presenti il Presidente della FIP Giovanni Petrucci, il Presidente del Comitato Regionale Sardegna Bruno Perra e la squadra Azzurra al completo. Nel corso della conferenza stampa sarà presentato anche “Insegnare la Pallacanestro a Scuola”, il manuale EasyBasket per la Primaria di primo e secondo grado firmato dallo Staff Tecnico Minibasket FIP

Il raduno di Cagliari saluterà anche il ritorno in Azzurro di Raffaella Masciadri, all’esordio in Nazionale nella nuova veste di Team Manager.

Così Andrea Capobianco, alla vigilia del raduno. “Ci prepariamo a queste due partite con lo stesso spirito che sto vedendo in queste settimane sui campi del nostro campionato, cioè con un grande cuore e coinvolgendo tutte le giocatrici. I giorni per preparare le partite sono pochi, dobbiamo arrivare a Cagliari con la giusta predisposizione per mettere insieme un linguaggio comune sia a livello fisico che tattico. Ci attendono due partite difficili. Ho parlato con qualche ragazza e ho percepito una grandissima voglia di tornare a indossare la Maglia Azzurra. Questa rappresenta certamente un’ottima base di partenza”.

Sono 11 i precedenti con la Repubblica Ceca, 5 i successi Azzurri. L’ultimo incrocio nel 2013 a Orchies (Francia), quando le ceche ci negarono l’accesso al Mondiale battendoci 72-68 nella finale per il settimo posto dell’EuroBasket Women. Solo vittorie dell’Italia nei 3 precedenti con la Danimarca, l’ultima sfida nel 1970 ad Ancona (57-40).

Le Azzurre

Olbis Andrè Futo (’98, 1.86, Centro, Famila Schio)

Martina Bestagno (’90, 1.89, Centro, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (’92, 1.89, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala, Famila Schio)

Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia, Famila Schio)

Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala, Umana Reyer Venezia)

Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker, Famila Schio)

Elisa Ercoli (’95, 1.90, Centro, Geas Sesto San Giovanni)

Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

Jasmine Keys (’97, 1.90, Ala, Famila Schio)

Sara Madera (’00’, 1.86, Ala/Centro, Le Mura Lucca)

Samantha Marie Ostarello (’91, 1.88, Ala, San Martino di Lupari)

Elisa Penna (’95, 1.91, Ala, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, Virtus Eirene Ragusa)

Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia, Flammes Carolo Basket, Francia)

Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala, Fenerbahce, Turchia)

Riserve a casa

Chiara Consolini (’88, 1.82, Guardia, Virtus Eirene Ragusa)

Martina Kacerik (’96, 1.80, Guardia, Virtus Eirene Ragusa)

Ilaria Panzera (’02, 1.78, Guardia, Geas Sesto San Giovanni)

Giulia Rulli (’91, 1.85, Ala, Basket Costa x l’Unicef)

Valeria Trucco (’99, 1.92, Ala, Libertas Moncalieri)

Costanza Verona (’99, 1.70, Playmaker, Geas Sesto San Giovanni)

Lo staff

Presidente Federale: Giovanni Petrucci

Segretario Generale: Maurizio Bertea

Capo Delegazione: Gaetano Laguardia

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistenti Allenatori: Massimo Romano, Kathrin Ress

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Fisioterapista: Davide Pacor

Osteopata: Giampaolo Cau

Team Director: Raffaella Masciadri

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Team Manager: Marco Gatta

Videomaker: Marco Cremonini

Il Programma

10 Novembre

Ore 23.00 Inizio raduno presso T-Hotel (Via dei Giudicati 66, Cagliari)

11 Novembre

Ore 9.30-11.00 Allenamento

Ore 20.00-22.30 Allenamento

12 Novembre

Ore 10.00-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.30 Allenamento

13 Novembre

Ore 9.30-12.30 Allenamento

14 Novembre

Ore 11.00-12.30 Allenamento

Ore 20.30 Italia-Repubblica Ceca

15 Novembre

Ore 10.05 Trasferimento a Roma c/o Hotel Regent (Via Filippo Civinini 46)

Ore 18.00-20.30 Allenamento c/o CPO Acqua Acetosa

16 Novembre

Ore 8.45 Trasferimento in Aeroporto e volo per Copenaghen

Ore 17.30-19.30 Allenamento c/o Gentofte Sportspark (Gentofte)

17 Novembre

Ore 10.00-11.00 Allenamento

Ore 15.30 Danimarca-Italia

18 Novembre

Ore 10.00 Volo Copenaghen-Roma

Ore 12.30 Fine raduno

EuroBasket Women 2019 Qualifiers, la formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

Il calendario

14 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca; Romania-Danimarca

17 novembre 2019

Danimarca-Italia; Repubblica Ceca-Romania

12 novembre 2020

Romania-Italia; Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia; Danimarca-Romania

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca; Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania; Danimarca-Repubblica Ceca

Tutti i Gironi

Girone A: Islanda, Slovenia, Grecia, Bulgaria

Girone B: Israele, Svezia, Montenegro

Girone C: Russia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Estonia

Girone D: ITALIA, Romania, Repubblica Ceca, Danimarca

Girone E: Serbia, Lituania, Turchia, Albania

Girone F: Polonia, Gran Bretagna, Bielorussia

Girone G: Belgio, Portogallo, Ucraina, Finlandia

Girone H: Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia

Girone I: Germania, Lettonia, Croazia, Macedonia del Nord

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE