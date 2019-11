Qualificazioni EuroBasket Women 2021: domani le azzurre di Capobianco sfidano la Danimarca

EuroBasket Women 2021 Qualifier: domani a Gentofte Danimarca-Italia (ore 15.30)

Dopo aver fatto ritorno a Roma ieri, la Nazionale Femminile ha viaggiato oggi alla volta di Copenaghen per poi trasferirsi a Gentofte (circa 30 chilometri dalla Capitale), dove domani alle 15.30 affronta la Danimarca nel secondo impegno degli EuroBasket Women 2021 Qualifiers (diretta sul canale YouTube della FIBA).

Martina Crippa, che a Cagliari ha riportato la rottura del legamento crociato e del collaterale mediale, questa mattina è tornata a casa mentre al gruppo si è aggregata Chiara Consolini. Valeria De Pretto, Sara Madera, Elisa Ercoli e Nicole Romeo sono state autorizzate a lasciare il raduno.

A Gentofte sarà dunque la prima volta in Azzurro per Samantha Ostarello, a pochi giorni dall’esordio con la Senior di Sara Madera. La prima uscita delle Azzurre non è stata positiva, dopo il 52-62 maturato a Cagliari con la Repubblica Ceca è fondamentale rimettersi in piedi e ottenere un successo con la Danimarca, che giovedì è stata superata dalla Romania (70-55). Domani alle 18.00 la Repubblica Ceca ospita proprio la Romania nell’altra sfida del girone D.

Così Coach Capobianco. “Non possiamo e non vogliamo sottovalutare questo impegno, la Danimarca è alla sua prima esperienza ad alto livello ma ha già dimostrato in Romania di poter stare in campo anche con formazioni più conosciute della pallacanestro europea. Rispetto a Cagliari dovremo pulire il nostro attacco, sarà fondamentale controllare il ritmo contro una squadra che gioca con un’intensità spaventosa e con grande entusiasmo. La Danimarca ama correre in contropiede e vive di parziali, in Romania hanno sfiorato il 40% da tre punti. Squadra da prendere con le molle, quindi. Andiamo a Copenaghen con la giusta concentrazione”.

Per la Danimarca, che lo scorso anno ha vinto l’Europeo dei piccoli Stati, si tratta della prima partecipazione a un EuroBasket Women Qualifiers. Nell’estate 2019 la Danimarca ha anche giocato nella Division A dell’Europeo Under 20 poi vinto dall’Italia, salvandosi all’ultima giornata. A conferma che la pallacanestro femminile danese è in forte crescita, testimoniata anche dal numero rilevante di atlete che stanno giocando o hanno giocato nel campionato NCAA.

Solo vittorie dell’Italia nei 3 precedenti con la Danimarca: l’ultima sfida risale al 1970, si giocò ad Ancona (57-40).

EuroBasket 2021 Qualifiers, Gentofte

Danimarca-Italia (ore 20.30, diretta sul canale YouTube FIBA)

Danimarca

0 Julianna Okosun (’01, 1.93, Centro)

1 Emilie Hesseldal (’90, 1.86, Centro)

3 Frida Formann (’01, 1.80, Guardia)

4 Line Piechnik (’90, 1.71, Playmaker)

5 Ida Tryggedsson (’90, 1.76, Guardia)

8 Anna Seilund (’93, 1.75, Playmaker)

9 Ena Viso (’93, 1.79, Ala)

10 Maria Jespersen (’94, 1.83, Ala)

11 Grift Ryder (’92, 1.73, Guardia)

12 Anne Hee (’92, 1.83, Ala)

15 Lena Svanholm (’98, 1.98, Ala)

33 Sarah Mortensen (’97, 1.85, Guardia-Ala)

Alla. Jesper Krone

Italia

6 Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker, Umana Venezia)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia, Flammes Carolo, FRA)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala, Fenerbahce, TUR)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker, Famila Schio)

18 Jasmine Keys (’97, 1.90, Ala, Famila Schio)

19 Martina Bestagno (’90, 1.89, Centro, Umana Reyer Venezia)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala, Famila Schio)

24 Chiara Consolini (’88, 1.84, Guardia, Passalacqua Ragusa)

32 Samantha Marie Ostarello (’91, 1.88, Ala, San Martino di Lupari)

33 Olbis Andrè Futo (’98, 1.86, Centro, Famila Schio)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala, Umana Venezia)

99 Debora Carangelo (’92, 1.69, Playmaker, Umana Venezia)

All. Andrea Capobianco

Arbitri: Marek Kukelcik (Slovacchia), Vals Selkee (Finlandia), Emma Perry (Irlanda)

Il Calendario

14 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca 52-62; Romania-Danimarca 70-55

Classifica: Repubblica Ceca, Romania 2; Italia, Danimarca 0.

17 novembre 2019

Danimarca-Italia (Gentofte, ore 15.30); Repubblica Ceca-Romania (ore 18.00)

12 novembre 2020

Romania-Italia; Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia; Danimarca-Romania

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca; Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania; Danimarca-Repubblica Ceca

EuroBasket Women 2019 Qualifiers, la formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

