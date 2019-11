Qualificazioni Euro 2020 – Italia da record contro la Bosnia, Mancini soddisfatto: “l’abbiamo subito messa sul binario giusto”

Mancini analizza la vittoria dell’Italia di questa sera contro la Bosnia nel match di qualificazioni ad Euro 2020: le parole del ct azzurro

Serata da record per Roberto Mancini: il ct azzurro, grazie alla decima vittoria consecutiva, ottenuta oggi con l’Italia, che ha piegato per 3-0 la Bosnia nel match di qualificazioni ad Euro 2020, ha superato il primato di Pozzo: “abbiamo superato un mito, e questo non può che far piacere. Stasera ho visto un’ottima Italia. Sapevamo che non sarebbe stata partita facile, anche se loro non avevano nulla da chiedere alla classifica, e l’abbiamo subito messa sul binario giusto. Tonali? E’ andato benissimo“, le parole di Mancini ai microfoni Rai.

‘‘Italia ricostruita dopo non essere andati al Mondiale? A volte ci sono risultati inaspettati anche quando la squadra non lo merita , sono stati bravi i ragazzi, abbiamo cercato di impostare un lavoro un po’ diverso e le cose stanno andando bene. Insigne? Hanno giocato bene tutti altrimenti non si vince qui 3-0. Belotti? Se segna va bene. Un difetto? Negli ultimi minuti siamo stati troppi indietro, quando si è stanchi si deve difendere più avanti”, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE