PSG, niente rinnovo per Cavani? Il Matador nel mirino dei Galaxy per il dopo Ibrahimovic: ma attenzione alla Serie A

Il PSG non sembra intenzionato a far rinnovare Cavani: il Matador finisce nel mirino dei Galaxy per il dopo Ibrahimovic, ma l’uruguagio interessa anche ai club di Serie A

Le strade di Edinson Cavani e del PSG sembrano essere sul punto di separarsi. L’attaccante sudamericano, pur vendo segnato quasi 200 reti con i parigini, non è mai stato la prima opzione offensiva della squadra ma ha invece dovuto convivere sempre con la concorrenza di compagni talentuosi e carismatici come Ibrahimovic, Neymar, Mbappè e dell’ultimo arrivato Mauro Icardi. In estate l’addio è molto probabile complici anche i 14 milioni di contratto dei quali il PSG intende liberarsi. I Galaxy avrebbero pensato al ‘Matador’ per il dopo Ibrahimovic, ma attenzione anche ai club di Serie A: Cavani conosce già molto bene il massimo campionato italiano e sarebbe l’attaccante che permetterebbe a diverse big di fare il salto di qualità decisivo.

