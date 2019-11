Premier League, l’incubo di Kantè: il centrocampista minacciato di morte dal suo ex agente

N’Golo Kantè minacciato di morte dal suo ex agente dopo la decisione di cambiare procuratore: la clamorosa rivelazione dei media francesi

L’improvviso aumento di valore, le sirene del Chelsea sul giocatore pronto a strapparlo al Leicester a suon di milioni e la firma su un ricco contratto. N’Golo Kantè nell’estate del 2016 si è iscritto al registro dei top player, diventando uno dei migliori centrocampisti d’Europa nonchè una discreta fonte di guadagno per il suo agente. Al momento di trasferirsi al Chelsea però, il centrocampista francese ha deciso di cambiare agente, mandando su tutte le furie Nouari Khiari, l’uomo che ne gestiva la procura. Secondo l’Equipe il calciatore è arrivato a versare 150.000 euro all’uomo che, non contento, ha tentato di estorcere più denaro a Kantè per poi minacciare di morte lui e l’attuale agente Abdelkarim Douis.

