Pattinaggio di figura – Rostelecom Cup: Ghilardi-Ambrosini settimi a Mosca

A Mosca, nella quinta tappadi ISU Grand Prix, tra le coppie di artistico Rebecca e Filippo ottengono il miglior piazzamento in carriera nel circuito internazionale sfiorando il personal best. Decimi Tessari-Fioretti nella danza

Una bella prova, convincente, in una delle arene più prestigiose del mondo. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Icelab) conquistano un bel settimo posto tra le coppie di artistico nella Rostelecom Cup di Mosca, quinta tappa stagionale di ISU Grand Prix. Sul ghiaccio della Megasport Arena i vice campioni nazionali ottengono 107.68 punti (53.04 di valutazione tecnica, 54.64 per le components) centrando il miglior piazzamento in carriera in un appuntamento del circuito internazionale dopo l’ottavo posto agli Internationaux de France. Per loro un punteggio complessivo di 162.76, a meno di un punto dal personal best di 163.74. “Siamo felici, ci siamo riscattati dopo un corto in cui speravamo di fare meglio – le parole di Rebecca e Filippo a fine gara -. Certamente qualcosa da migliorare c’è sempre ma siamo soddisfatti di aver pattinato bene portando a casa un bel programma in un’arena così importante e con così tanta tensione. I primi due elementi fatti correttamente ci hanno messo la strada un po’ in discesa…”.

Si chiude invece al decimo posto la corsa di Tessari-Fioretti (Icelab) tra le coppie della danza. Gli allievi di Barbara Fusar Poli realizzano un programma libero da 91.76 punti (50.31 di valutazione tecnica, 41.45 per le components) raggiungendo così un totale di 154.44, buon punto di partenza nel percorso di crescita intrapreso dal tandem tricolore per cui questa di Mosca rappresenta soltanto la seconda uscita in carriera nel circuito internazionale.

La prossima settimana a Sapporo, in Giappone, si svolgerà l’NHK Trophy, l’ultima tappa stagionale di Grand Prix in attesa della finale in programma a Torino dal 5 all’8 dicembre. A rappresentre l’Italia scenderanno sul ghiaccio Della Monica-Guarise (Fiamme Oro) tra le coppie di artistico e Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) nella danza.

Qui i risultati della Rostelecom Cup 2019.

