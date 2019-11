Pattinaggio di figura – Quinta tappa di Grand Prix: l’Italia a Mosca per la Rostelecom Cup

Inizia domani in Russia la Rostelecom Cup 2019, tradizionale appuntamento del circuito internazionale, con Ghilardi-Ambrosini al via tra le coppie di artistico e Tessari-Fioretti nella danza

Parte domani alla Megasport Arena di Mosca, in Russia, la Rostelecom Cup 2019, quinta tappa stagionale di ISU Grand Prix. Presente anche l’Italia con due coppie al via: Ghilardi-Ambrosini (Icelab) nell’artistico e Tessari-Fioretti (Icelab) nella danza. Una prova senza dubbio impegnativa per i giovani atleti tricolori, con entrambi i tandem alla seconda partecipazione assoluta in carriera nel circuito internazionale dopo l’ottavo posto conquistato nella tappa d’esordio. Ghilardi-Ambrosini, già scesi sul ghiaccio quest’anno agli Internationaux de France, dovranno ripartire dal corto mostrato a Grenoble, programma da quinta posizione e da 59.62 punti, personal best per la coppia seguita in Russia dall’allenatrice Franca Bianconi. Sarà importante allora migliorare la performance nel secondo segmento per proseguire nel percorso di crescita e per acquisire nuova esperienza a livello internazionale in una gara in cui la vittoria pare appannaggio delle coppie di casa Boikova-Kozlovskii e Tarasova-Morozov.

Per Jasmine Tessari e Francesco Fioretti si tratta invece del debutto stagionale nel Grand Prix dopo la partecipazione alla tappa di Helsinki della scorsa stagione. Per gli allievi di Barbara Fusar Poli quella di questo week-end è la quarta competizione stagionale dopo un esordio difficile con 12° posto al Lombardia Trophy sul ghiaccio di casa di Bergamo, quindi la terza piazza nella Mezzaluna Cup prima del successo nella International Halloween Cup di Budapest, in Ungheria. A Mosca il livello si alzerà ancora e per la coppia tricolore conterà valutare i nuovi programmi in un banco di prova così impegnativo con l’obiettivo di ritoccare il primato personale e avvicinare (se possibile centrare) una top ten ai prossimi Europei.

Questo il programma di gare (ora italiana):

Venerdì 15 novembre

Ore 14: rhythm dance (diretta su Raisport+ HD e Raisport Web)

Ore 18.30: corto coppie di artistico (diretta su Raisport+ HD e Raisport Web)

Sabato 16 novembre

Ore 13.40: libero danza (diretta su Raisport+ HD e Raisport Web)

Ore 17.45: libero coppie di artistico (diretta su Raisport+ HD e Raisport Web)

