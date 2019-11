Pattinaggio di figura – Internationaux de France: Guignard e Fabbri al terzo posto dopo al Rhythm Dance

Nonostante i postumi dell’infortunio al polso destro di Marco Fabbri a metà gara la coppia tricolore campione nazionale della danza firma un programma da 79.65 punti a poco più di un punto di distanza dal secondo posto

Grande prestazione per Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) nella prima giornata della terza tappa stagionale di ISU Grand Prix. Sul ghiaccio di Grenoble, in Francia, i campioni tricolori della danza conquistano un terzo posto provvisorio a quota 79.65 punti (44.17 di valore tecnico e 35.48 per le components). Lontani i padroni di casa Papadakis-Cizeron, primi con 88.69 punti, mentre è apertissima la lotta per il secondo posto con gli statunitensi Chock-Bates fermi a 80.69 punti. Una prova di grande orgoglio e coraggio quella della coppia azzurra che, nonostante i postumi del duro infortunio al polso destro di Marco, ha incantato il pubblico francese e domani promette battaglia nel libero di domani in programma alle 15.30. Il sogno della finale di Torino resta così vivo, nonostante le difficoltà della vigilia.

Quinta posizione provvisoria invece tra le coppie di artistico per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (IceLab), all’esordio assoluto in una tappa di Grand Prix. Davvero ottimo il programma corto pattinato sulle note di “Kiss in the sky” di Jesun Derulo, valso agli azzurri il personal best nel primo segmento a quota 59.62 punti (32.34 di valore tecnico e 27.28 per le components).

Questo il programma di gare:

Sabato 2 novembre

ore 15.30: free dance

ore 21.10: libero coppie di artistico

Previsti collegamenti in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre per la free dance della danza sul ghiaccio. Il resto del programma verrà trasmesso in differita domenica 3 novembre alle 12.30 (libero femminile) e alle 14 (libero coppie d’artistico). Programmazione disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE