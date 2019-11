Pattinaggio di figura – Cup of China: terzo posto per l’italiano Matteo Rizzo

Matteo Rizzo, talento 21enne delle Fiamme Azzurre, conquista il podio nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il suo secondo assoluto in carriera

Arriva da Chongquing, in Cina, il secondo podio dell’Italia in questa stagione di ISU Senior Grand Prix. Dopo Guignard-Fabbri nella danza a Grenoble tocca a Matteo Rizzo illuminare la scena sul ghiaccio dell’Huaxi Culture and Sports Center: il talento 21enne delle Fiamme Azzurre conquista uno splendido terzo posto a quota 241.88 punti alle spalle dei cinesi Jin, primo con 261.53 punti, e Yan, secondo con 249.45. Per Rizzo è il secondo podio in carriera in una tappa di Grand Prix dopo il terzo posto della scorsa stagione all’Nhk Trophy in Giappone. Ottimo il libero portato oggi sul ghiaccio dall’allievo di papà Walter e Franca Bianconi: 160.16 punti (79.00 di valutazione tecnica, 82.16 per le components; -1 di deduzione) per una sempre più efficace padronanza delle componenti del programma e una bellissima esecuzione del quadruplo toeloop. Una caduta nel secondo segmento di gara così come ieri nel primo lasciano margine di crescita sul punteggio in vista degli impegni dei prossimi mesi. Intanto Rizzo riscatta il sesto posto di Skate Canada e si gode un altro piazzamento di enorme prestigio.

Resta invece giù del podio ma comunque in un’onorevolissima quarta posizione la coppia tricolore formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro): gli azzurri, penalizzati in questa stagione dall’infortunio patito alla spalla da Nicole, hanno realizzato un libero da 118.64 punti (57.32 di valutazione tecnica, 63.32 per le components; -2 di deduzione) condizionato da qualche errore ma con tanti elementi positivi. Punteggio complessivo di 182.88 nella competizione vinta dai cinesi Sui-Han (228.37). Stato di forma e confidenza con i programmi non potranno che migliorare da qui in avanti per un tandem, quello tricolore, che punta a tornare sui propri massimi livelli per la seconda metà di stagione.

