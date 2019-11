Pattinaggio di figura – Cup of China: in gara Rizzo e Della Monica-Guarise

Da domani a Chongquing, nella quarta tappa di ISU Grand Prix, il talento delle Fiamme Azzurre proverà a riscattare il sesto posto di Skate Canada mentre la coppia campione nazionale di artistico farà il suo esordio stagionale nel circuito internazionale

L’Italia torna sul ghiaccio nel week-end per prendere parte alla Cup of China, quarta tappa stagionale del circuito di ISU Grand Prix 2019-2020. Domani e sabato due intensi giorni di gara per costruire un tassello in più in vista della Finale di Grand Prix in programma dal 5 all’8 dicembre al Palavela di Torino. Sul ghiaccio cinese dell’Huaxi Culture and Sports Center di Chongquing saranno impegnati alcuni degli atleti tricolori più rappresentativi: Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), in cerca di riscatto dopo il sesto posto di Skate Canada, e la coppia di artistico formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro), all’esordio stagionale nel Grand Prix dopo le strepitose performance della scorsa annata quando seppero raggiungere addirittura l’ultimo atto di Vancouver.

Per Matteo, incappato in Canada in una giornata storta soprattutto per quanto riguarda il primo segmento di gara, la difficoltà sarà non commettere grandi errori in programmi sempre più validi dal punto di vista tecnico con l’inserimento dei quadrupli. La voglia di riscatto c’è ed è tanta e pure la concorrenza, sebbene di primo livello, pare comunque non irraggiungibile, a partire dal padrone di casa Jin Boyang passando per il russo Lazukin, il giapponese Tanaka, il canadese Messing o il sudcoreano Cha. Per Della Monica-Guarise avversari ancora più tosti – i cinesi Sui-Han e Peng-Jin su tutti – ma soprattutto le incognite legate a uno stato di forma non ancora al top a causa dell’infortunio alla spalla patito da Nicole. Nell’uscita dello scorso fine settimana a Bergamo la coppa campione nazionale tra le coppie di artistico ha comunque convinto. Ora la prova più difficile.

Venerdì 8 novembre (ora italiana)

Dalle ore 12.05: corto maschile

Dalle ore 14: corto coppie di artistico

Sabato 9 novembre (ora italiana)

Dalle ore 11.45: libero maschile

Dalle ore 15: libero coppie di artistico

