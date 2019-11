Pattinaggio, Coppa del Mondo pista lunga – Italia ok all’esordio in Polonia: buone prove per Ghiotto e Giovannini

Nella giornata d’esordio della seconda tappa del circuito internazionale Ghiotto è 7° sui 5000 con Giovannini 15°. Buone prove per Tumolero e Malfatti in division B. Lollobrigida a un passo dalla top ten sui 3000

Parte con il piede giusto anche la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo per la Nazionale Italiana del d.t. Maurizio Marchetto. Nella prima delle tre giornate sul ghiaccio polacco di Tomaszów Mazowiecki protagoniste sono le lunghe distanze con i 5000 al maschile e i 3000 al femminile. Tra gli uomini bel settimo posto per Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), sul traguardo in 6’27″141. Più attardato Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), quindicesimo in 6’34″906 mentre in division B, sempre sui 5000, arrivano ottimi segnali da Nicola Tumolero (Fiamme Oro), terzo in 6’28″400 con Michele Malfatti (S.C. Pergine) invece quinto con il tempo di 6’29″219. Tra le donne Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) lambisce invece la top ten dei 3000 con l’undicesima posizione in 4’11″562 mentre Noemi Bonazza (Fiamme Oro) chiude quarta in division B con 4’10″873. Domani spazio alla Mass Start maschile e alla prima metà del programma sulle singole distanze.

