Pattinaggio, Coppa del Mondo pista lunga – Giovannini quarto nella Mass Start in Polonia

Il pattinatore trentino sfiora il podio nella seconda giornata della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo. Domani la prova femminile

Finisce a un passo dal podio la corsa di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) nella Mass Start di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, nella seconda giornata della seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo. Settimo nella seconda semifinale di giornata e dunque qualificato per l’ultimo atto, il pattinatore trentino ha chiuso al quarto posto mentre l’altro azzurro sulla distanza, Michele Malfatti (S.C. Pergine), ha chiuso 12° la prima semifinale restando così escluso dalla finale. Un po’ di rammarico dunque per la Nazionale del d.t. Marchetto ma anche l’ennesima prova di competitività in una specialità davvero imprevedibile.

Nelle altre prove di giornata Francesco Betti (Fiamme Oro) è poi giunto ottavo sul traguardo nei 1500 division B con il tempo di 1’49″581 mentre Alessio Trentini (V.G. Pergine) si è classificato in undicesima posizione chiudendo dopo 1’50″195. Domani spazio, in particolare, alla Mass Start femminile nell’ultima giornata del week-end.

