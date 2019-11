Le partite liceali dei figli di LeBron James e Dwyane Wade verranno trasmesse in tv: e le franchigie NBA si lamentano

Ben 15 partite di Bronny e Zaire, figli di LeBron James e Dwyane Wade, verranno trasmesse in tv da ESPN: la squadra liceale dei due ragazzi avrà più visibilità di alcune franchigie NBA

Bronny James e Zaire Wade hanno tutti gli occhi del mondo NBA addosso. Con i due cognomi che portano non potrebbe essere altrimenti. I figli di LeBron James e Dwyane Wade giocano per la High School Sierra Canyon, squadra liceale divenuta ‘improvvisamente’ popolare vista la presenza dei due ragazzi in roster. Una popolarità che ha stuzzicato l’emittente televisiva ESPN che manderà in onda 15 partite della squadra, assicurandosi una nuova coppia James-Wade in diretta tv. Bronny e Zaire ‘ruberanno’ lo spazio televisivo destinato alle franchigie meno appetibili come ad esempio i Timberwolves che passeranno in tv solo per 14 partite su 82. Stesso discorso per gli Wizards, sottolineato da Isaiah Thomas che ha ironizzato su Twitter: “Bronny e Zaire verranno trasmetti in tv più di noi Wizards…”.

