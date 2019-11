Parma, infortunio Gervinho: le condizioni dell’attaccante ivoriano e i tempi di recupero

L’esterno ivoriano si è infortunato durante il match con la Roma, riportando una lesione di primo grado al al muscolo semimembranoso di sinistra

Brutte notizie per il Parma, l’infortunio occorso a Gervinho nel match con la Roma potrebbe tener fuori l’ivoriano nel derby emiliano con il Bologna. La società gialloblù ha infatti diramato un comunicato sulle condizioni dell’esterno classe ’87: “Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro personalizzato e terapie per Alberto Grassi. Terapie per Roberto Inglese e Yann Karamoh“.

