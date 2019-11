Panchina Brescia, Corini esonerato dopo il ko con il Verona: Cellino ha già scelto il sostituto

Ufficializzato nella serata di ieri l’esonero di Corini, il presidente del Brescia è andato subito a caccia del sostituto

Il pessimo avvio di campionato del Brescia è costato caro a Eugenio Corini, il presidente Cellino infatti ha deciso di esonerare il proprio allenatore, ufficializzando la propria scelta nella serata di ieri, dopo il ko con l’Hellas Verona.

Già nel pomeriggio di domenica, il numero uno del club lombardo aveva iniziato la ricerca di un nuovo manager, individuato nella figura di Diego Lopez, suo ex calciatore ai tempi del Cagliari. Al momento però, l’uruguaiano siede sulla panchina del Peñarol, con cui ha vinto il torneo di Apertura in Uruguay ed è in lotta al momento per il Clausura. Lopez ha chiesto al proprio club di essere liberato, ricevendo l’apertura dei propri dirigenti, in contatti in queste ore con Cellino. Nel caso in cui tutte le tessere del mosaico dovessero andare al proprio posto, l’uruguaiano sarà il nuovo allenatore del Brescia.

