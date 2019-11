Pallavolo – Serie A1 Maschile: l’Allianz Powervolley Milano torna al successo, Sora si arrende 3-1

La formazione lombarda si impone in trasferta su Sora, centrando il quarto successo in quattro trasferte

Quattro su quattro: arriva per l’Allianz Powervolley Milano la quarta vittoria consecutiva in altrettanti match in trasferta. La sfida contro Sora sul campo del PalaCoccia di Veroli finisce 3-1 in favore dei meneghini che chiudono la pratica in terra ciociara in 1 ora e 41 minuti con i parziali 26-24, 18-25, 17-25, 18-25, conquistando tre punti importanti per la classifica.

Torna così al successo Milano che, dopo due battute d’arresto consecutive, ritrova il sorriso in campionato. Su un campo difficile contro una squadra ostica, Powervolley ha giocato con grinta pura, vincendo di fatto tutti i confronti diretti contro gli avversari. A fare da padrona sul taraflex del PalaCoccia è stata la prestazione corale del team che ha saputo, per l’ennesima volta, sopperire alle difficoltà dovute alle assenze ed ha trovato soprattutto a muro un fondamentale determinante. 11 a 6 i muri-punto totali tra Milano e Sora, ma a venire fuori è stata anche la fase di difesa della squadra guidata da un’altra grande prova di Pesaresi e dall’onnipresente Clevenot. Ennesima conferma per Nimir, che chiude con 28 punti e ed il 52% in attacco, con Sbertoli bravo a portare in doppia cifra anche il martello francese (13 per lui) ed il serbo Petric (15). Milano ha saputo lottare e soffrire nel primo set, che ha ceduto ai vantaggi ai padroni di casa, salvo poi togliersi di dosso le polveri e aumentare il ritmo in battuta oltre che in attacco. Una prestazione che consegna ai milanesi tre punti pieni che lanciano la squadra di coach Piazza a quota 12 in classifica.

A commentare a caldo è l’MVP del match, Nimir Abdel Aziz: «Tornare alla vittoria piena era fondamentale dopo due sconfitte particolari. Abbiamo dimostrato di saper soffrire ma anche di saper mettere in campo il nostro carisma e la nostra qualità. Siamo cresciuti nel match e, così facendo, abbiamo legittimato il risultato finale. Ora già da domani testa alla sfida di Padova, perché ogni gara sarà una battaglia». Si prepara infatti l’Allianz Powervolley al mese di dicembre che si aprirà con la sfida dell’1 in trasferta a Padova per poi replicare, 3 giorni dopo, in casa contro Vibo per cercare di sfatare il tabù Allianz Cloud.

