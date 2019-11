Pallavolo – Serie A1 Femminile: Cuneo sconfitto in casa dal Bisonte, UYBA sempre più su: i risultati della sesta giornata

Il Bisonte batte Cuneo e sale al secondo posto, sale la UYBA mentre Savino Del Bene e Zanetti festeggiano al tie-break

Dopo il triplo anticipo del sabato, che ha ribadito il ruolo di ‘lepre’ dell’Imoco Volley Conegliano, imbattuta e in fuga nella classifica del Campionato di Serie A1 Femminile, le gare domenicali della 7^ giornata promuovono innanzitutto Il Bisonte Firenze, la cui quinta vittoria stagionale, ai danni della Bosca S.Bernardo Cuneo, vale il secondo posto in solitaria: 23 i punti di Daalderop, 20 quelli di Nwakalor. Sale in quarta posizione la Unet E-Work Busto Arsizio, che si impone in rimonta per 3-1 sulla Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta: con i 49 punti in due di Lowe e Herbots le farfalle si ripetono dopo il successo di giovedì a Perugia.

Savino Del Bene Scandicci e Zanetti Bergamo festeggiano al tie-break. Le toscane, che in cinque partite su sei sono arrivate a giocarsi la vittoria al quinto set (con ben quattro affermazioni e una sola sconfitta) rintuzzano i tentativi di rimonta di un’ottima Reale Mutua Fenera Chieri: brilla la polacca Stysiak, autrice di 23 punti con 7 muri subentrando a Sloetjes. Le orobiche recuperano da uno svantaggio di 0-2 contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che si aggrappa alla vena realizzativa di Montibeller (32 punti) prima di arrendersi a Smarzek e a Loda.

Il prossimo turno di Campionato comincerà martedì con gli impegni esterni di Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, che sabato 16 novembre si affronteranno nella Supercoppa Italiana.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA

Sabato 9 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – èpiù Pomì Casalmaggiore 1-3 (27-25, 20-25, 19-25, 24-26)

Sabato 9 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Igor Gorgonzola Novara – Imoco Volley Conegliano 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 18-25)

Saugella Monza – Lardini Filottrano 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)

Domenica 10 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-1 (23-25, 25-23, 25-19, 25-18)

Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-1 (25-27, 25-14, 25-18, 25-18)

Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-15, 19-25, 23-25, 25-20, 9-15)

Zanetti Bergamo – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-2 (19-25, 22-25, 25-18, 25-22, 15-10)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 20; Il Bisonte Firenze* 15; Igor Gorgonzola Novara* 14; Unet E-Work Busto Arsizio 13; èpiù Pomì Casalmaggiore 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 11; Reale Mutua Fenera Chieri 10; Savino Del Bene Scandicci 9; Zanetti Bergamo 7; Saugella Monza 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 4; Lardini Filottrano 2; Bartoccini Fortinfissi Perugia 2.

* una partita in più

