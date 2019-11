Pallavolo – Serie A1 femminile: Busto Arsizio vince a Perugia nel posticipo della 5ª giornata

Campionato di Serie A1 Femminile: nell’ultimo posticipo della 5ª giornata, la Unet E-Work Busto Arsizio vince a Perugia 3-1 e sale al quinto posto. Sabato al via il sesto turno con il big match tra Igor Gorgonzola e Imoco Volley

Prima vittoria esterna stagionale per la Unet E-Work Busto Arsizio, che nell’ultimo posticipo della 5^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile sbanca il PalaBarton di Perugia con il risultato di 3-1. Le farfalle di Stefano Lavarini, in virtù dei tre punti conquistati, salgono al quinto posto, prima tra le formazioni che hanno disputato fin qui cinque partite. La Bartoccini Fortinfissi, autrice di una buona reazione nel terzo set, resta in ultima posizione ancora a secco di successi.

Migliore realizzatrice del match è l’opposta statunitense Lowe con 20 punti, ma spicca la prestazione al centro di Bonifacio, che attacca con il 73% e stampa 7 muri.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA

Sabato 2 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-23, 12-25, 23-25, 23-25)

Domenica 3 novembre, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

Domenica 3 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25, 25-20, 25-22, 20-25, 16-18)

Lardini Filottrano – èpiù Pomì Casalmaggiore 0-3 (23-25, 18-25, 25-27)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Saugella Monza 3-0 (26-24, 25-22, 25-18)

Lunedì 4 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo 3-0 (25-21, 29-27, 25-16)

Giovedì 7 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (18-25, 17-25, 25-18, 13-25)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 17*; Igor Gorgonzola Novara* 14; Il Bisonte Firenze* 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 11; Unet E-Work Busto Arsizio 10; èpiù Pomì Casalmaggiore 9; Reale Mutua Fenera Chieri 9; Savino Del Bene Scandicci 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Zanetti Bergamo 5; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 4; Saugella Monza 4; Lardini Filottrano 2; Bartoccini Fortinfissi Perugia 1.

* una partita in più

