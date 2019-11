Pallavolo, Serie A1 femminile – Perugia supera Brescia nell’anticipo della 7ª giornata

Primo urrà per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, Brescia ko 3-0 nell’anticipo della 7ª giornata. Domenica le restanti partite, spicca il derby di Firenze

Arriva nell’anticipo della 7^ giornata il primo successo nel Campionato di Serie A1 Femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che al PalaBarton supera per 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e abbandona, almeno temporaneamente, il fondo della classifica. Le magliette nere di Fabio Bovari, infatti, salgono a quota 5, superando in un sol colpo Filottrano e Caserta. Resta a 11 punti la formazione lombarda, che ha dovuto fare a meno della spagnola Rivero, indisponibile per un infortunio alla caviglia. Mattatrice del match la brasiliana Montibeller, che chiude con 27 punti e il 47% di efficienza offensiva.

