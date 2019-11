Pallavolo – Serie A1 Femminile: la UYBA sale al terzo posto, tutti i risultati della settima giornata

La UYBA vince a Bergamo ed è terza, alla Savino Del Bene il derby di Firenze, salgono Saugella e Lardini

Si accorcia, in testa e in coda, la classifica del Campionato di Serie A1 Femminile al termine della 7^ giornata di andata. Nei quattro match domenicali, vittoria importante della Unet E-Work Busto Arsizio, che perde il primo set e poi vince 3-1 in casa della Zanetti Bergamo, conquistando il terzo posto della classifica a quota 16 punti, a due lunghezze di distanza dalla Igor Gorgonzola Novara che però ha disputato una partita in più. Pur senza Leonardi e senza Orro, le bustocche girano il match grazie anche agli innesti di coach Lavarini: Berti per Washington al centro, Bici per Lowe nel ruolo di opposto e Villani per Herbots in banda.

Scala posizioni in classifica la Savino Del Bene Scandicci, che si impone piuttosto nettamente nel derby con Il Bisonte Firenze. Nel tutto esaurito del palazzetto di via Rialdoli, Marco Mencarelli schiera Stysiak titolare e la polacca lo ricompensa con 21 punti. Prende quota anche la Saugella Monza, che ottiene la prima vittoria esterna stagionale al PalaRadi di Cremona, passando al tie-break grazie alla vena realizzativa di Meijners (24 punti) e alla solidità di Heyrman (17 con 4 muri). Non bastano alle rosa i 32 di una incontenibile Carcaces.

Risponde infine presente la Lardini Filottrano, che grazie al 3-1 interno sulla Reale Mutua Fenera Chieri riaggancia Perugia (vittoriosa nell’anticipo). Nicoletti, Angelina e Partenio confezionano 62 punti in tre e abbattono la resistenza delle piemontesi.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

Da martedì al via la fase a gironi di CEV Champions League. Tre le squadre italiane impegnate: l’Imoco Volley Conegliano se la vedrà proprio martedì sera al PalaVerde contro le ungheresi del Vasas Obuda Budapest; mentre mercoledì esordiranno Igor Gorgonzola Novara – in casa contro le ucraine del Khimik Yuzhny – e la Savino Del Bene Scandicci – subito opposta a Istanbul contro il Vakifbank di Giovanni Guidetti. I match delle italiane in diretta su DAZN, tutte le altre sfide disponibili su Eurovolley TV.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA

Martedì 12 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25, 25-20, 22-25, 21-25)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 14-25, 20-25)

Sabato 16 novembre, ore 18.00 (diretta PMG Sport)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)

Domenica 17 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-18, 25-17, 25-20)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Saugella Monza 2-3 (26-28, 25-20, 22-25, 27-25, 10-15)

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 18-25)

Lardini Filottrano – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-21, 25-22, 23-25, 25-23)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 23; Igor Gorgonzola Novara 18; Unet E-Work Busto Arsizio 16; Il Bisonte Firenze* 15; èPIù Pomi’ Casalmaggiore 13; Savino Del Bene Scandicci 11; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 11; Reale Mutua Fenera Chieri 10; Saugella Monza 9; Zanetti Bergamo 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Lardini Filottrano 5; Bartoccini Fortinfissi Perugia 5; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 4.

* una partita in più

