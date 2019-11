Pallavolo – Serie A1 Femminile: la Igor vince al fotofinish e vola in vetta, tutti i risultati della 5ª giornata

Igor al fotofinish a Scandicci, è in vetta. La Banca Valsabbina passa a Firenze e le si avvicina, èpiù Pomì super a Jesi. Caserta sorprende Monza

Tre successi esterni nelle 4 partite domenicali della 5^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. La Igor Gorgonzola Novara centra la quarta vittoria consecutiva, imponendosi sul campo della Savino Del Bene Scandicci al termine di un match lunghissimo, in cui le azzurre di Massimo Barbolini – che in virtù di questo risultato raggiungono temporaneamente in testa alla classifica l’Imoco Volley Conegliano – riescono a recuperare da una situazione di 11-13 nel tie-break decisivo. L’ex Vasileva, autrice di 26 punti, è la MVP del duello.

Ottiene tre punti lontano da casa la Banca Valsabbina Millenium Brescia, capace di superare per 3-0 Il Bisonte Firenze, che fin qui si era fermato solo con Novara. Le lombarde di Enrico Mazzola, trascinate dalla solita bomber Mingardi (18 punti) ma anche da una eccezionale Parlangeli, giustamente eletta MVP della partita, salgono ulteriormente in classifica, distanti solo una lunghezza dalla terza piazza occupata proprio dalle bisontine.

In quinta posizione la èpiù Pomì Casalmaggiore, che è cinica nello sfruttare tutte le occasioni che la Lardini Filottrano le concede: al PalaTriccoli di Jesi finisce 0-3 nonostante l’assenza di Caterina Bosetti. Infine primo successo stagionale per la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta: dopo aver sfiorato l’impresa con le pantere, le rosanero sfoderano un’ottima prestazione contro la Saugella Monza, battuta per 3-0 con i 20 punti di Gray.

La quinta giornata proseguirà lunedì sera, alle 20.30, con la diretta streaming su PMG Sport e LVF TV di Imoco Volley Conegliano-Zanetti Bergamo. La possibilità, per le pantere di Daniele Santarelli, di riconquistare la vetta solitaria, mentre le orobiche di Marcello Abbondanza proveranno a riprendere quota dopo i due ko al tie-break. Giovedì sera, infine, il turno si concluderà con il secondo posticipo tra Bartoccini Fortinfissi Perugia, unica formazione di A1 ancora a secco di vittorie, e la Unet E-Work Busto Arsizio.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 5^ GIORNATA

Sabato 2 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri 1-3 (25-23, 12-25, 23-25, 23-25)

Domenica 3 novembre, ore 16.00 (diretta PMG Sport)

Il Bisonte Firenze – Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (23-25, 22-25, 20-25)

Domenica 3 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (19-25, 25-20, 25-22, 20-25, 16-18)

Lardini Filottrano – èpiù Pomì Casalmaggiore 0-3 (23-25, 18-25, 25-27)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Saugella Monza 3-0 (26-24, 25-22, 25-18)

Lunedì 4 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo ARBITRI: Piana-Luciani ADDETTO VIDEO CHECK: Scapinello

Giovedì 7 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Turtù-Feriozzi ADDETTO VIDEO CHECK: Giulietti

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 14; Igor Gorgonzola Novara* 14; Il Bisonte Firenze* 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 11; èpiù Pomì Casalmaggiore 9; Reale Mutua Fenera Chieri 9; Savino Del Bene Scandicci 7; Unet E-Work Busto Arsizio** 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Zanetti Bergamo** 5; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 4; Saugella Monza 4; Lardini Filottrano 2; Bartoccini Fortinfissi Perugia** 1.

* una partita in più

** una partita in meno

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE