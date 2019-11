Pallavolo – Serie A1 Femminile: l’Imoco Volley batte la Zanetti e torna in vetta

Campionato di Serie A1 Femminile: l’Imoco Volley batte anche la Zanetti, il 3-0 riporta le pantere sole in vetta. Giovedì si chiude la 5ª giornata con Bartoccini Fortinfissi-Unet E-Work

Mantiene l’imbattibilità stagionale l’Imoco Volley Conegliano, che nel primo posticipo della 5ª giornata del Campionato di Serie A1 Femminile supera 3-0 la Zanetti Bergamo e riconquista la vetta solitaria della classifica. Di fronte ai 3100 del PalaVerde, le pantere di Daniele Santarelli soffrono nel finale del secondo parziale, vinto per 29-27 dopo essere state sotto 20-23 e aver salvato quattro set point, e poi rintuzzano i tentativi di rimonta delle ospiti, cogliendo il quinto 3-0 in sei partite disputate.

In virtù del successo odierno, le gialloblù si issano a quota 17 punti, tre in più dell’Igor Gorgonzola Novara (prossima avversaria delle venete, in Campionato e in Supercoppa Italiana). Resta in decima posizione con 5 punti la formazione di Marcello Abbondanza, che nel prossimo turno tornerà tra le mura di casa per affrontare la Bartoccini Fortinfissi Perugia.

E proprio le umbre saranno protagoniste giovedì sera del secondo e ultimo posticipo della 5ª giornata, in casa contro la Unet E-Work Busto Arsizio.

