Pallavolo, Serie A1 Femminile: furia Imoco, anche Scandicci s’inchina alla capolista

Vittoria per l’Imoco Volley Conegliano contro Scandicci. Il Bisonte è di nuovo terzo, colpo Saugella a Novara. Lardini e Golden Tulip, che balzi!

Prosegue inarrestabile la marcia dell’Imoco Volley Conegliano nel Campionato di Serie A1 Femminile. Le bi-campionesse d’Italia in carica vincono di fronte ai 5300 del PalaVerde la 9^ partita consecutiva, imponendosi per 3-0 anche sulla Savino Del Bene Scandicci, che almeno alla vigilia costituiva un pericolo per l’imbattibilità gialloblù, e salendo a quota 26 in classifica. La Igor Gorgonzola Novara ritrova Courtney dopo l’infortunio ma si arrende a una determinata Saugella Monza, che vìola il PalaIgor per 3-1 complici i 10 servizi vincenti e compie un bel salto in alto. Le azzurre, al contrario, sono superate dalla Unet E-Work Busto Arsizio e da Il Bisonte Firenze, il quale si riprende il terzo posto occupato dopo le prime giornate grazie al successo interno sulla Zanetti Bergamo: brillano Nwakalor e Foecke, autrici rispettivamente di 22 e 20 punti.

In coda tre punti pesanti per Lardini Filottrano e Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta. Le ragazze di Filippo Schiavo conquistano l’intera posta in palio al PalaGeorge di Montichiari: nel 3-1 alla Banca Valsabbina Millenium Brescia spiccano i 23 punti di Angelina e i 16 della ex Nicoletti. Le rosanero di Giuseppe Cuccarini ottengono una vittoria limpida sulla Bartoccini Fortinfissi Perugia e la scavalcano in classifica, portandosi in terzultima posizione a braccetto con Bergamo e a un punto proprio da Filottrano.

