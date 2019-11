Pallavolo – Serie A1 femminile: l’Unet E-Work vola al PalaYamamay: Bosca San Bernardo ko

Campionato Serie A1 Femminile: le farfalle della Unet E-Work volano al PalaYamamay! 3-0 sulla Bosca San Bernardo

Il secondo anticipo dell’ottava giornata, sempre in diretta su RaiSport + HD, metteva di fronte al PalaYamamay le farfalle della Unet e-Work Busto Arsizio, reduci dalla bella vittoria esterna di Bergamo, e la Bosca San Bernardo Cuneo, che dopo un ottimo avvio di stagione non riesce a trovare punti da ben quattro turni.

Prima della sfida, c’è stata l’occasione per tutto il pubblico presente e soprattutto per gli Amici delle Farfalle, di vedere issato dal capitano bustocco Alessia Gennari lo stendardo in ricordo della recente vittoria della CEV Cup 2019 dello scorso 26 marzo.

La Uyba ritrova finalmente dal primo minuto la “farfalla tigre” Giulia Leonardi, recuperata dopo l’infortunio al mignolo della mano sinistra, schierata in campo insieme alla diagonale Orro-Lowe, Bonifacio-Washington al centro, capitan Gennari e Herbots in banda.

La Bosca San Bernardo risponde con il sestetto classico: diagonale Cambi-Van Hecke, Zambelli e Candi al centro, capitan Nizetich e Markovic in posto quattro con Zannoni libero. Dopo un ottimo avvio delle padroni di casa sul 4-1, rispondono le cuneesi impattando la parità e giocando punto punto nella fase centrale del primo set. Da qui in poi però, le ragazze di Pistola si spengono piano piano, salgono sia gli errori in attacco che gli ace delle farfalle, e le ragazze di Lavarini conquistano sia il primo parziale 25-19, e dominano anche la seconda frazione, che si conclude sul 25-12. Terzo set che vede perfetto equilibrio fino al 8-8, quando Gennari e compagne trovano il break sul 11-8. Vantaggio di tre lunghezze che sarà determinante, le ospiti non riescono più a rientrare e le farfalle volano chiudendo set e partite 25-18.

Tre punti che proiettano le biancorosse al momentaneo secondo posto in classifica, con 19 punti in otto giornate giocate, in attesa del risultato di Novara di domenica, mentre Cuneo trova la quinta sconfitta consecutiva dopo aver stupito nelle prime giornate del campionato.

L’ottavo turno di campionato, che si è aperto mercoledì sera al PalaFenera di Chieri con l’anticipo vinto per 3-0 dalla èpiù Pomì Casalmaggiore sulla Reale Mutua, si concluderà domenica, con cinque sfide alle ore 17, tra le quali spicca il big match del PalaVerde di Villorba tra le campionesse in carica dell’Imoco Volley Conegliano, prime in classifica a 23 punti, e la Savino del Bene Scandicci, che proverà a fermare le pantere, reduci da otto vittorie in altrettante gare giocate in campionato. Al PalaIgor altra splendida sfida tra le campionesse d’Europa dell’Igor Gorgonzola Novara, vittoriose mercoledì nel primo turno casalingo di Champions, e la Saugella Monza, in netta ripresa dopo aver trovato la prima vittoria esterna stagionale a Cremona. Il Bisonte Firenze, dopo la sconfitta nel derby, affronterà al Mandela Forum la Zanetti Bergamo, reduce dalla sconfitta con Busto e con la squadra affidata a Daniele Turino dopo le dimissioni di Marcello Abbondanza, mentre ci saranno tre punti in palio molto importanti per la classifica sia a Montichiari, dove la Banca Valsabbina Millenium Brescia cerca di tornare alla vittoria ospitando la Lardini FIlottrano, in ripresa dopo la prima vittoria interna su Chieri, ed a Caserta, con la Golden Tulip Volalto 2.0 a caccia di punti nella sfida con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, galvanizzata dalla prima vittoria stagionale di sabato scorso su Brescia.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELL’8^ GIORNATA

Mercoledì 20 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Reale Mutua Fenera Chieri – èpiù Pomì Casalmaggiore 0-3 (21-25, 20-25, 15-25)

Sabato 23 novembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-19, 25-12, 25-18)

Domenica 24 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Pozzato-Serafin ADDETTO VIDEO CHECK: Pitzalis

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza ARBITRI: Papadopol-Braico ADDETTO VIDEO CHECK: Mazzarà

Il Bisonte Firenze – Zanetti Bergamo ARBITRI: Santi-Merli ADDETTO VIDEO CHECK: Nampli

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Lardini Filottrano ARBITRI: Lot-Gasparro ADDETTO VIDEO CHECK: Ferrara

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Luciani-De Simeis ADDETTO VIDEO CHECK: Rizzo

