Pallavolo – Serie A1 femminile: gli anticipi della 7ª giornata regalano vittorie ad Imoco e Igor

Campionato di Serie A1 Femminile: Imoco e Igor vincono in trasferta negli anticipi della 7ª giornata e si preparano alla Supercoppa di sabato 16. Cuneo e Caserta si arrendono

Si perfeziona con una vittoria esterna il percorso di avvicinamento di Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara verso la Supercoppa Italiana, trofeo che gialloblù e azzurre si contenderanno sabato 16 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Negli anticipi della 7^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile – che si completerà proprio nel prossimo weekend – le pantere di Daniele Santarelli e le zanzare di Massimo Barbolini conquistano tre punti che in un caso rafforzano una leadership fin qui mai in discussione e nell’altro ribadiscono il ruolo di principale antagonista.

L’Imoco Volley ottiene l’ottavo successo su otto uscite, imponendosi per 3-0 sul campo della Bosca S.Bernardo Cuneo. A un primo parziale lottato, ne sono seguiti due in cui le bicampionesse d’Italia hanno alzato il ritmo e creato un divario netto rispetto alle avversarie (al quarto ko di fila). A riposo Paola Egonu e Raphaela Folie, le due top scorer della serata sono state proprio le rispettive sostitute: Indre Sorokaite, autrice di 14 punti con 3 ace, e Chiaka Ogbobu, che ha infilato 7 muri nei 12 punti complessivi.

Anche in virtù delle due gare giocate in più, le pantere proseguono la loro corsa solitaria in vetta alla classifica con 23 punti. Sale al secondo posto la Igor Gorgonzola Novara, che supera la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta al PalaVignola per 3-1. Le piemontesi ritrovano in campo Jovana Brakocevic Canzian, la quale fornisce una prova incoraggiante e si candida a un posto da titolare in Supercoppa. Continua a picchiare Vasileva (22 punti), supportata dalle prestazioni positive delle due centrali Chirichella e Veljkovic. Le rosanero non demeritano affatto, ma non ottengono punti.

La 7^ giornata proseguirà nel weekend. Sabato alle 18.00 il match tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Banca Valsabbina Millenium Brescia, domenica le restanti quattro gare.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA DELLA 7^ GIORNATA

Martedì 12 novembre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (21-25, 25-20, 22-25, 21-25)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25, 14-25, 20-25)

Sabato 16 novembre, ore 18.00 (diretta PMG Sport)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Banca Valsabbina Millenium Brescia ARBITRI: Moratti-Canessa ADDETTO VIDEO CHECK: Tavarini

Domenica 17 novembre, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze ARBITRI: Braico-Sobrero ADDETTO VIDEO CHECK: Panaiia

èpiù Pomì Casalmaggiore – Saugella Monza ARBITRI: Cerra-Bassan ADDETTO VIDEO CHECK: Piave

Zanetti Bergamo – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Venturi-Rapisarda ADDETTO VIDEO CHECK: Di Gaetano

Lardini Filottrano – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Santi-Rolla ADDETTO VIDEO CHECK: Petterini

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano** 23; Igor Gorgonzola Novara** 17; Il Bisonte Firenze* 15; Unet E-Work Busto Arsizio 13; èpiù Pomì Casalmaggiore 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 11; Reale Mutua Fenera Chieri 10; Savino Del Bene Scandicci 9; Zanetti Bergamo 7; Saugella Monza 7; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 4; Lardini Filottrano 2; Bartoccini Fortinfissi Perugia 2.

* una partita in più

** due partite in più

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE