Pallavolo – Serie A1 Femminile: emozioni e spettacolo nel turno infrasettimanale, tutti i risultati

La Golden Tulip spaventa l’Imoco, le gialloblù passano solo al quinto set. Il Bisonte vola, Brescia stende Cuneo

Il primo turno infrasettimanale del Campionato di Serie A1 Femminile regala incredibile emozioni. Dopo le due ore e mezza di lotta nel derby del Ticino tra Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio, disputato mercoledì sera, ben quattro partite sulle sei in programma sono terminate al tie-break.

L’Imoco Volley Conegliano mantiene il primo posto in classifica e l’imbattibilità stagionale, ma sul campo della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta suda parecchio, imponendosi solo al quinto set grazie a straordinarie difese. Al secondo posto risale Il Bisonte Firenze, che coglie il risultato pieno in trasferta a Chieri contro la Reale Mutua Fenera . Tre punti anche per la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che batte e sorpassa la Bosca S.Bernardo Cuneo: nel 3-0 continua a brillare la stella di Camilla Mingardi, autrice di 23 punti.

Gruppo folto a quota sei punti: sale la èpiù Pomì Casalmaggiore, che subisce la rimonta veemente della Zanetti Bergamo prima di imporsi 15-13 al tie-break (Carcaces 23, Mitchem 25 punti). Al fianco delle rosa la Savino Del Bene Scandicci, che ottiene la terza affermazione esterna, nuovamente ribaltando una situazione di svantaggio: contro la Saugella Monza, a Cinisello Balsamo, è ancora vittoria per 3-2 con 34 punti di una straordinaria Stysiak. In un solo colpo, tutte e tre le squadre che prima della quarta giornata si trovavano a 0 punti, muovono la classifica: detto di Caserta, battagliano per cinque set Bartoccini Fortinfissi Perugia e Lardini Filottrano. Hanno la meglio le marchigiane di Filippo Schiavo, che rientrano da 0-2 fino al 3-2, nonostante i 35 punti di Montibeller.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA

Mercoledì 30 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Igor Gorgonzola Novara – Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (28-26, 31-29, 23-25, 25-22)

Giovedì 31 ottobre, ore 20.30 (diretta PMG Sport)

Saugella Monza – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-21, 25-23, 20-25, 14-25, 12-15)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Zanetti Bergamo 3-2 (25-17, 25-22, 24-26, 20-25, 15-13)

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Bosca S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-18, 27-25, 25-23)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Lardini Filottrano 2-3 (26-24, 25-21, 13-25, 23-25, 13-15)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta – Imoco Volley Conegliano 2-3 (22-25, 25-21, 18-25, 25-21, 13-15)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano* 14; Il Bisonte Firenze* 12; Igor Gorgonzola Novara* 12; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 8; Unet E-Work Busto Arsizio 7; Savino Del Bene Scandicci 6; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore 6; Bosca S.Bernardo Cuneo 6; Reale Mutua Fenera Chieri 6; Zanetti Bergamo 5; Saugella Monza 4; Lardini Filottrano 2; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 1; Bartoccini Fortinfissi Perugia 1.

* una partita in più

