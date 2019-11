Pallavolo – Presentata a Milano la 24ª edizione della Supercoppa Italiana femminile

Presentata a Palazzo Lombardia la Supercoppa Italiana tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara

E’ stata presentata oggi a Milano, nel Belvedere di Palazzo Lombardia, la 24ª edizione della Supercoppa Italiana di volley femminile, che sabato 16 novembre opporrà Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara sul campo dell’Allianz Cloud.

Il suggestivo scenario del 39^ piano della sede della Giunta Regionale lombarda ha ospitato la conferenza stampa che anticipa di pochi giorni l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. In palio il primo trofeo della stagione.

L’introduzione è del padrone di casa Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia: “Desidero anzitutto complimentarmi – afferma Fontana – con Federazione e Lega che hanno permesso al volley di diventare uno degli sport più popolari in Italia. La pallavolo è riuscita a riconquistare il grande pubblico e quel consenso che merita. La sfida di sabato sarà un evento molto bello e di respiro internazionale anche perché, ancora una volta, si sfideranno le due squadre che si sono contese la Champions League. Insomma, sarà una grande festa sportiva che, mi auguro, l’anno prossimo, possa essere arricchita dalla presenza di almeno una squadra lombarda. Stiamo studiando come portare a Milano tanti altri eventi sportivi perché la Lombardia offre un palcoscenico unico per i grandi eventi. Siamo infatti uno dei luoghi più attrattivi del nostro Paese“.

Quindi Consuelo Mangifesta, Responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha ceduto la parola a Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia. “E’ un onore – le parole dell’Assessore Cambiaghi – ospitare sia la conferenza stampa di presentazione che questa attesissima sfida che tingerà Milano e la Lombardia di rosa. La pallavolo è il secondo sport più praticato in Lombardia e quello dove abbiamo il maggior numero di tesserati. Siamo dunque felici che sia stato scelto proprio il campo di Milano. La Supercoppa è un grande ‘spot’. Per i più giovani e per chi si avvicina alla pratica sportiva poter incontrare e vedere i propri idoli è un ottimo punto di partenza per il loro futuro e per appassionarsi sempre di più allo sport. La Lombardia punta molto sui testimonial ed è proprio per questo che ci proponiamo di essere la regione che ospita sempre più grandi eventi e sempre più importanti. Insomma, ci candidiamo ad essere la regione più sportiva d’Italia“.

“I grandi eventi sportivi rappresentano un volano importante per la promozione turistica dei territori – aggiunge Lara Magoni, Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia -. Il binomio tra sport e turismo dunque, è un valore aggiunto per la valorizzazione delle bellezze della nostra Lombardia: dai laghi alle montagne, dalle città d’arte ai paesaggi mozzafiato sino a percorsi enogastronomici di alta qualità, l’offerta regionale è particolarmente variegata e fortemente attrattiva nei confronti dei visitatori nazionali ed internazionali. In tal senso, lo sport è un “alleato” fondamentale per lo sviluppo di politiche di marketing territoriale. Grazie anche al contributo delle Olimpiadi Milano Cortina, inoltre, che rappresenteranno una vetrina a livello mondiale delle nostre eccellenze, siamo sicuri che la Lombardia potrà diventare prima meta turistica d’Italia“.

“Una squadra femminile a Milano? Tra Centro Pavesi, casa dei talenti di domani, e Serie A Maschile, Milano sta già manifestando un importante ruolo nel panorama sportivo pallavolistico – afferma poi Roberta Guaineri, Assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano -. Sono felice che Milano ospiti questa competizione per tre motivi: innanzitutto perché è una competizione solo al femminile; lo sport femminile dimostra di avere una sua peculiarità e grande capacità di attrazione. Credo nella parità di genere nello sport, a livello competitivo e dirigenziale. In secondo luogo perché torneremo ad accendere le luci dell’Allianz Cloud, che ha dato prova di essere uno spazio che piace ai milanesi. E il terzo motivo è che quando promuoviamo eventi di alto livello, riusciamo a trascinare il movimento di base: la stretta connessione tra sport agonistico ‘top’ e attività di base è un connubio virtuoso“.

Il match dell’Allianz Cloud, che si annuncia di livello altissimo, tra le due squadre che la scorsa stagione hanno disputato le finali di tutte le competizioni a cui hanno partecipato – Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League – sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Rai Sport HD e in più di 30 paesi all’estero.

“Master Group Sport è nata a Milano, organizzare un evento così importante nella nostra città ci dà grande soddisfazione – racconta Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato di Master Group Sport -. Il rapporto con Lega è ottimo, un’intensa collaborazione che prosegue da tanti anni. La Supercoppa Italiana sarà un evento straordinario tra due squadre formidabili, di spettacolare non ci sarà solo la sfida sul campo ma anche i contenuti di intrattenimento. Abbiamo iniziato sabato scorso con l’animazione in Piazza Duomo, quando decine di ragazze vestite di rosa hanno coinvolto passanti e turisti, e tante sorprese attenderanno il pubblico all’Allianz Cloud. Investiamo sulla comunicazione sulla stampa e sui social, al fine di riempire il palazzetto; la prevendita ci offre dei dati molto positivi, siamo prossimi al sold out. Grazie infine a tutti gli sponsor che supportano l’organizzazione dell’evento“.

Tra i nuovi partner, Wella e OPI, Official Beauty Sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile: “La collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile – sottolinea Marco Vurro, Event & Infuencer Marketing Director Coty Professional Beauty – è un nuovo e inedito banco di prova per Wella insieme ai nostri hairstylist, punti di riferimento sul territorio. Il contributo di Wella è quello di promuovere il talento sia nello sport che in salone premiando la bellezza come completamento di un talento unico“.

Uno spettacolo che rifletterà lo stato di salute del movimento di vertice femminile, mai così brillante: “Grazie innanzitutto al Presidente Fontana per l’ospitalità – esordisce Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile -. Per noi essere qui, in uno spazio assolutamente esclusivo, è un motivo di grande orgoglio. Finalmente Milano! Da tantissimo tempo aspiravamo a portare un nostro evento in questa città, che riteniamo sia il posto giusto in cui stare – da poco ci siamo trasferiti nella nostra nuova sede di proprietà – e dove realizzare grandi eventi. La Lombardia è il cuore pallavolistico italiano, siamo convinti che sabato sera ne avremo ulteriore riprova, per una sfida che rappresenta l’Olimpo del volley mondiale, con due Società guidate da patron illuminati. Meglio di questo, oggi, non è possibile ammirare. Siamo un’eccellenza, il triplete della scorsa stagione è la vetta di un movimento che continua a crescere“.

Tra gli ospiti della conferenza stampa, anche Piero Cezza, Presidente FIPAV Lombardia, Adriano Pucci Mossotti, responsabile della Comunicazione e del Marketing della FIPAV, e Fabio Leonardi, patron della Igor Gorgonzola Novara: “La Supercoppa è il primo obiettivo di una lunga stagione, l’ennesimo capitolo di una sfida infinita con Conegliano – afferma Leonardi -. Essere qui significa aumentare la visibilità del nostro sport, che è lo sport delle famiglie. Noi crediamo nel lato sportivo e sociale della pallavolo, intendiamo far crescere i nostri figli con valori e ideali, quali spirito di sacrificio e altruismo. Ci fa piacere che le istituzioni si mobilitino per essere vicini a noi imprenditori, che con passione e investimenti tentiamo di proiettarci più in alto possibile“.

