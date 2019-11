Pallavolo – Champions League femminile: su DAZN l’esordio delle tre italiane ai blocchi di partenza

DAZN trasmetterà tutti i match delle tre squadre italiane.Tre le sfide tutte azzurre già nella prima giornata: Novara, Conegliano e Scandicci



Si apre su DAZN (ATTIVA ORA) la stagione della grande pallavolo europea. A partire da domani, con l’inizio della fase a gironi, la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva, in diretta e on demand, le partite delle squadre italiane impegnate nella CEV Volleyball Champions League femminile.

La prima giornata della fase a gironi vede subito scendere in campo le tre squadre azzurre. Ad esordire saranno le ragazze dell’A. Carraro Imoco Conegliano che martedì alle ore 20:30 sfideranno in casa il Vasas Budapest. Mercoledì, invece, alle 16:00, spazio alla sfida tra la Savino Del Bene Scandicci e le campionesse turche del Vakifbank Istanbul. Successivamente, alle 20:30, le campionesse in carica dell’Igor Novara saranno impegnate in casa contro il Khimik Yuzhny (Con DAZN segui le tre squadre italiane in Champions IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND).

Per la manifestazione DAZN schiererà un team di commento stellare, con al suo attivo ben 10 trofei complessivi tra Coppa Campioni e Champions League in carriera. Andrea “Zorro” Zorzi ritorna come prima voce, ruolo che vedrà alternarsi anche Marcello Piazzano e Andrea Pratellesi. Grandi protagonisti del mondo della pallavolo anche al commento tecnico, con Maurizia Cacciatori, Alberto Cisolla e Samuele Papi.

E per entrare al 100% nel “mood” della competizione, già disponibili sulla piattaforma i contenuti di DAZN Ring con protagonisti Miriam Sylla, Simone Giannelli, Jenia Grebennikov e Davide Mazzanti che, intervistati in chiave pugilistica, si raccontano in modo inedito ed originale.

Di seguito la copertura di DAZN per la prima giornata della CEV Volleyball Champions League femminile:

Martedì 19 novembre

Ore 20:30

Carraro Imoco Conegliano – Vasas Budapest, commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

Mercoledì 20 novembre

Ore 16:00

Vakifbank Istanbul-Savino Del Bene Scandicci, commento di Andrea Pratellesi e Alberto Cisolla

Ore 20:30

Igor Gorgonzola Novara – Khimik Yuzhny, commento di Marcello Piazzano e Maurizia Cacciatori

