Pallavolo – CEV Champions League: Igor Gorgonzola rullo compressore, Khimik asfaltato 3-0

La Igor Gorgonzola asfalta il Khimik, imponendosi 3-0 dopo un’ora di gioco. Tris italiano nella prima giornata di CEV Champions League

Autentica prova di forza dell’Igor Gorgonzola Novara nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020. Al PalaIgor, le Campionesse d’Europa in carica abbattono in poco più di un’ora di gioco l’ostacolo Khimik Yuzhny, imponendosi per 3-0 con parziali assai eloquenti (25-17, 25-10, 25-7). Le azzurre di Massimo Barbolini, in formazione tipo – con Di Iulio in banda a sostituire l’infortunata Courtney – conducono dall’inizio alla fine con disarmante facilità, ripartendo a piena velocità dopo il ko di Supercoppa Italiana e conquistando immediatamente la vetta della Pool C. Nel prossimo turno, Chirichella e compagne affronteranno la trasferta tedesca, ospiti dell’Allianz MTV Stuttgart.

IL TABELLINO

Igor Gorgonzola NOVARA – Khimik YUZHNY 3-0 (25-17, 25-10, 25-7) – Igor Gorgonzola NOVARA: Brakocevic Canzian 20, Di Iulio 9, Chirichella 9, Hancock 6, Vasileva 12, Veljkovic 5, Sansonna (L), Napodano, Arrighetti 3. Non entrate: Mlakar, Morello, Piacentini, Gorecka, Courtney (L). All. Barbolini. Khimik YUZHNY: Kozlova 6, Skrypak, Frolova, Boyko 3, Stepanovska 5, Maievska 3, Niemtseva (L), Singkh (L), Yakovchuk, Velykokon, Mykytiuk 1, Khober 1. All. Nikolayev. ARBITRI: Szabo-alexi, Petrovic. NOTE – Durata set: 23′, 20′, 20′; Tot: 63′.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) 3-2 (25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10)

Budowlani Lodz (POL) – LP Salo (FIN) 3-1 (25-16, 25-12, 18-25, 25-22)

Classifica: Budowlani Lodz 3 (1-0), Eczacibasi Vitra Istanbul 2 (1-0), Fenerbahce Opet Istanbul 1 (0-1), LP Salo 0 (0-1).

Pool B

VakifBank Istanbul (TUR) – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15)

Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS) – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3-0 (25-18, 25-14, 25-11)

Classifica: Lokomotiv Kaliningrad Region 3 (1-0), Savino Del Bene Scandicci 2 (1-0), Vakifbank Istanbul 1 (0-1), Nova KBM Branik Maribor 0 (0-1).

Pool C

Igor Gorgonzola Novara – Khimik Yuzhny (UKR) 3-0 (25-17, 25-10, 25-7)

LKS Commercecon Lodz (POL) – Allianz MTV Stuttgart (GER) 3-2 (16-25, 25-22, 25-19, 16-25, 15-10)

Classifica: Igor Gorgonzola Novara 3 (1-0), LKS Commercecon Lodz 2 (1-0), Allianz MTV Stuttgart 1 (0-1), Khimik Yuzhny 0 (0-1).

Pool D

A. Carraro Imoco Conegliano – Vasas Obuda Budapest (HUN) 3-2 (21-25, 25-20, 25-10, 23-25, 15-4)

Nantes VB (FRA) – CSM Volei Alba Blaj (ROU) 3-1 (25-19, 20-25, 25-12, 25-16)

Classifica: Nantes VB 3 (1-0), A. Carraro Imoco Conegliano 2 (1-0), Vasas Obuda Budapest 1 (0-1), CSM Volei Alba Blaj 0 (0-1).

Pool E

Dinamo Moscow (RUS) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 21/11

RC Cannes (FRA) – Maritza Plovdiv (BUL) 3-1 (26-24, 18-25, 25-7, 25-19)

Classifica: RC Cannes 3 (1-0), Dinamo Moscow 0 (0-0), Uralochka NTMK Ekaterinburg 0 (0-0), Maritza Plovdiv 0 (0-1).

LE DATE

Fase a gironi:

1^ giornata: 19-21/11

2^ giornata: 26-28/11

3^ giornata: 17-19/12

4^ giornata: 21-23/01

5^ giornata: 04-06/02

6^ giornata: 18/02

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16-17/05

LA FORMULA

Le formazioni partecipanti sono state divise in cinque gironi da 4 squadre. Ogni squadra affronterà le tre avversarie dello stesso girone in gare di andata e ritorno per complessive 6 partite. La prima fase promuoverà le cinque prime classificate e le tre migliori seconde ai quarti di finale. Nella fase a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali), la formula prevede gare di andata e ritorno con eventuale “golden set” per stabilire la qualificazione al turno successivo. A maggio, le Superfinals che eleggeranno la squadra campione d’Europa.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE