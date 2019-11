Pallavolo – CEV Champions League 2020: esordio col botto per la Savino Del Bene Scandicci, grande successo in Turchia

Prodezza Savino Del Bene Scandicci in Turchia nella prima giornata della fase a gironi, il VakifBank si arrende al tie-break

Esordio con fuochi d’artificio per la Savino Del Bene Scandicci, che nella 1^ giornata della fase a gironi della CEV Champions League Volley 2020 conquista una fantastica vittoria in Turchia, in casa del VakifBank Istanbul di Giovanni Guidetti, tra le squadre più blasonate dell’ultimo decennio. Le ragazze di Marco Mencarelli, pur attraversando un lungo momento di difficoltà tra secondo e terzo parziale, ottengono un successo tanto prestigioso quanto meritato, ponendo già un pesante tassello in ottica qualificazione.

Certamente il VakifBank non disputa la propria migliore partita – 18 errori diretti in attacco e 14 al servizio – ma le toscane sanno approfittarne con i muri di Stevanovic e Kakolewska e le sberle di Bricio. Funziona benissimo anche la staffetta tra le due opposte: inizia Stysiak, prosegue Sloetjes – molto emozionata per la sfida alla squadra in cui ha militato per quattro anni. La Savino Del Bene nel prossimo turno affronterà le russe del Kaliningrad, anch’esse vittoriose nella 1^ giornata.

IL TABELLINO

VakifBank ISTANBUL – Savino Del Bene SCANDICCI 2-3 (21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15) – VakifBank ISTANBUL: Braga Guimaraes 13, Haak 18, Karakurt 11, Rasic 12, Ognjenovic 5, Gunes 1, Orge (L), Eren (L), Ozbay, Ismailoglu 1, Yilmaz 3, Gurkaynak 5. All. Guidetti. Savino Del Bene SCANDICCI: Bricio Ramos 15, Stysiak 10, Malinov 5, Kakolewska 10, Pietrini 6, Stevanovic 12, Merlo (L), Cardullo (L), Carraro, Milenkovic, Sloetjes 5. Non entrate: Lubian, Molinaro, Bosetti. All. Mencarelli. ARBITRI: Simonovic, Vinaliev. NOTE – Durata set: 27′, 26′, 21′, 24′, 18′; Tot: 116′.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) 3-2 (25-23, 25-18, 23-25, 22-25, 15-10)

Budowlani Lodz (POL) – LP Salo (FIN) 20/11

Classifica: Eczacibasi Vitra Istanbul 2 (1-0), Fenerbahce Opet Istanbul 1 (0-1), Budowlani Lodz 0 (0-0), LP Salo 0 (0-0).

Pool B

VakifBank Istanbul (TUR) – Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15)

Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS) – Nova KBM Branik Maribor (SLO) 3-0 (25-18, 25-14, 25-11)

Classifica: Lokomotiv Kaliningrad Region 3 (1-0), Savino Del Bene Scandicci 2 (1-0), Vakifbank Istanbul 1 (0-1), Nova KBM Branik Maribor 0 (0-1).

Pool C

Igor Gorgonzola Novara – Khimik Yuzhny (UKR) mercoledì 20 novembre, ore 20.30

LKS Commercecon Lodz (POL) – Allianz MTV Stuttgart (GER) 3-2 (16-25, 25-22, 25-19, 16-25, 15-10)

Classifica: LKS Commercecon Lodz 2 (1-0), Allianz MTV Stuttgart 1 (0-1), Igor Gorgonzola Novara 0 (0-0), Khimik Yuzhny 0 (0-0).

Pool D

A. Carraro Imoco Conegliano – Vasas Obuda Budapest (HUN) 3-2 (21-25, 25-20, 25-10, 23-25, 15-4)

Nantes VB (FRA) – CSM Volei Alba Blaj (ROU) 3-1 (25-19, 20-25, 25-12, 25-16)

Classifica: Nantes VB 3 (1-0), A. Carraro Imoco Conegliano 2 (1-0), Vasas Obuda Budapest 1 (0-1), CSM Volei Alba Blaj 0 (0-1).

Pool E

Dinamo Moscow (RUS) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 21/11

RC Cannes (FRA) – Maritza Plovdiv (BUL) 3-1 (26-24, 18-25, 25-7, 25-19)

Classifica: RC Cannes 3 (1-0), Dinamo Moscow 0 (0-0), Uralochka NTMK Ekaterinburg 0 (0-0), Maritza Plovdiv 0 (0-1).

LE DATE

Fase a gironi:

1^ giornata: 19-21/11

2^ giornata: 26-28/11

3^ giornata: 17-19/12

4^ giornata: 21-23/01

5^ giornata: 04-06/02

6^ giornata: 18/02

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16-17/05

LA FORMULA

Le formazioni partecipanti sono state divise in cinque gironi da 4 squadre. Ogni squadra affronterà le tre avversarie dello stesso girone in gare di andata e ritorno per complessive 6 partite. La prima fase promuoverà le cinque prime classificate e le tre migliori seconde ai quarti di finale. Nella fase a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali), la formula prevede gare di andata e ritorno con eventuale “golden set” per stabilire la qualificazione al turno successivo. A maggio, le Superfinals che eleggeranno la squadra campione d’Europa.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE